Новосибирск настигли бабочки-боярышницы
Жители Новосибирска наблюдают нашествие бабочек-боярышниц — фотографии с их большими скоплениями присылают читатели НГС из разных уголков города.
«Бабочек я сфотографировала в районе Пашино. Они летают стаями по всей дороге. Их очень много. Едешь на машине — они прямо разлетаются», — сообщают корреспонденты НГС.
«Бабочки решили, что поворот с Краснояровского шоссе в сторону Кубовой теперь контролировать будут они», — шутит читатель НГС Александр.
Огромное число боярышниц заметили и на Мочищенском шоссе — они летают рядом с лужами.
В прошлом году нашествие бабочек новосибирцы наблюдали в середине июня. Как объясняли НГС эксперты, чаще всего они появляются в больших количествах там, где много черёмухи, на которой они выводятся. Гусеницы боярышниц считаются серьёзными вредителями для плодовых культур.
Вчера на ОбьГЭСе нашли гигантскую личинку насекомого — около 10 сантиметров в длину.
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Кирилл Шматков
Фото Анны Богдановой (1), предоставлено Александром Бондарчуком (2), читателем НГС Михаилом (3)
Видео предоставлено читателем НГС Михаилом