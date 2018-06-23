Новосибирск настигли бабочки-боярышницы

Жители Новосибирска наблюдают нашествие бабочек-боярышниц — фотографии с их большими скоплениями присылают читатели НГС из разных уголков города.





Боярышницы в Пашино





«Бабочек я сфотографировала в районе Пашино. Они летают стаями по всей дороге. Их очень много. Едешь на машине — они прямо разлетаются», — сообщают корреспонденты НГС.





Бабочки на Краснояровском шоссе





«Бабочки решили, что поворот с Краснояровского шоссе в сторону Кубовой теперь контролировать будут они», — шутит читатель НГС Александр.







На Мочищенском шоссе





Огромное число боярышниц заметили и на Мочищенском шоссе — они летают рядом с лужами.









В прошлом году нашествие бабочек новосибирцы наблюдали в середине июня. Как объясняли НГС эксперты, чаще всего они появляются в больших количествах там, где много черёмухи, на которой они выводятся. Гусеницы боярышниц считаются серьёзными вредителями для плодовых культур.





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