«Это даже интересно»: Локоть прокомментировал попадание в чёрный список Украины

«Это даже интересно»: Локоть прокомментировал попадание в чёрный список Украины

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ со списком физических и юридических лиц, которые попадают под санкции, — среди них оказались сибирские политики и компании.


В документах перечислены более 1750 человек и более 780 организаций. Среди них мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сибирский полпред президента Сергей Меняйло, депутаты Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Карелин и Дмитрий Савельев, а также авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», входящие в группу S7, и другие. 


Чёрные списки опубликованы на официальном сайте президента Украины. Людям и представителям компаний из него запретили въезд в страну, вывод капитала за её пределы и другие санкции.


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал НГС попадание в украинские списки: «Это даже интересно. <...> Я привык считать, что Украина, по крайней мере, её восточная часть, — это тоже малая родина, и там живет не чужой народ. Не очень понимаю, по-человечески не понимаю, [зачем эти списки], но я твёрдо понимаю, что это направлено на обострение отношений, родства с теми, кто живёт в Российской Федерации здесь, а не на поиск каких-то связей, налаживание мостов, выздоровление ситуации», — рассказал он.


Весной власти Украины объявили в розыск новосибирского генерала — его собирались задержать и отправить под стражу.

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