Новосибирцы встали в глухую пробку на Бердском шоссе
Днём 23 июня новосибирские водители встали в пробки на Бердском шоссе — машины движутся со скоростью 10 км/ч.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, в 15:30 сложная ситуация складывается на Бердском шоссе в сторону Бердска и микрорайона Шлюз. Из Новосибирска в сторону Бердска пробка начинается от АЗС «Энергия» и заканчивается недалеко от остановки «Обское море». Также стоит Морской проспект на участке от Бердского шоссе до улицы Жемчужная, а также улица Русская от ТЦ «Гигант» до ТЦ «Маяк».
Машины движутся со скоростью 10 км/ч. В целом дорожную ситуацию в городе оценивают в два балла.
Сегодня утром из-за аварии на Бердском шоссе у Академгородка, в которой перевернулась «Тойота», новосибирцы встали в пробку на перекрёстке с Университетским проспектом.
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Алёна Истомина
Фото Дарьи Януш, скриншот yandex.ru/maps