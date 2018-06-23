Новосибирцы встали в глухую пробку на Бердском шоссе

Пробка образовалась на шоссе в сторону Бердска 
Пробка образовалась на шоссе в сторону Бердска 

Днём 23 июня новосибирские водители встали в пробки на Бердском шоссе — машины движутся со скоростью 10 км/ч. 


По данным сервиса Яндекс.Пробки, в 15:30 сложная ситуация складывается на Бердском шоссе в сторону Бердска и микрорайона Шлюз. Из Новосибирска в сторону Бердска пробка начинается от АЗС «Энергия» и заканчивается недалеко от остановки «Обское море». Также стоит Морской проспект на участке от Бердского шоссе до улицы Жемчужная, а также улица Русская от ТЦ «Гигант» до ТЦ «Маяк». 


Машины движутся со скоростью 10 км/ч.  В целом дорожную ситуацию в городе оценивают в два балла.


Автолюбители встали в пробки на Бердском шоссе
Автолюбители встали в пробки на Бердском шоссе


Сегодня утром из-за аварии на Бердском шоссе у Академгородка, в которой перевернулась «Тойота», новосибирцы встали в пробку на перекрёстке с Университетским проспектом. 

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