Облокотилась на москитную сетку: в Бердске из окна выпала пятилетняя девочка
Утром 23 июня в Бердске с четвёртого этажа многоэтажного дома по улице Попова из окна выпал ребёнок.
«Пятилетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. — В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение».
В ведомстве уточнили, что девочка была экстренно госпитализирована в больницу, где она скончалась.
На месте происшествия работают следователи следственного отдела по Бердску.
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Алёна Истомина
Фото Александра Ощепкова