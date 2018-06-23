Облокотилась на москитную сетку: в Бердске из окна выпала пятилетняя девочка

Девочку госпитализировали

Утром 23 июня в Бердске с четвёртого этажа многоэтажного дома по улице Попова из окна выпал ребёнок.







«Пятилетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. — В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение».







В ведомстве уточнили, что девочка была экстренно госпитализирована в больницу, где она скончалась.





На месте происшествия работают следователи следственного отдела по Бердску.