Фоторепортаж: в Новосибирске начался фестиваль футбола

23 июня в Новосибирске начался четвёртый этап фестиваля футбола, который подготовил питерский футбольный клуб «Зенит». Мероприятие проходит с 10:00 до 18:30 в парке «Городское начало».







Большой фестиваль футбола проходит в парке «Городское начало»





На центральном поле фестиваля пройдёт отбор детей от восьми до двенадцати лет. Футбольные задания для фестиваля готовят тренеры зенитовской Академии Иван Кирсанов и Дмитрий Алексеев.





Футбольные задания подготовили члены зенитовской Академии





«Шестеро лучших игроков примут участие в тренировочных сборах в "Газпром"-Академии "Зенита". Программа сборов состоит из ежедневных занятий с тренерами, культурной программы, экскурсии по зенитовским местам Петербурга и посещения матча», — пояснили в пресс-службе ФК «Зенит».





В Новосибирске отберут шесть лучших игроков для поездки в Санкт-Петербург





Сбор пройдёт с 1 по 12 августа на базе футбольной школы клуба.







Мероприятие закончится в шесть вечера





Помимо этого на фестивале проходят футбольный гольф и дартс, фингербол и другие аттракционы, а также фотозоны и инсталляции.





На фестивале работают развлекательные площадки





Организаторы обещают, что первая тысяча участников и гостей получит паспорт болельщика. А участие в конкурсах и викторинах даст право принять участие в розыгрыше суперпризов и скидку в магазине болельщика.





Шесть юных новосибирцев смогут побывать на тренировочном сборе в футбольной школе клуба «Зенит»





Для гостей организованы квест и концертно-развлекательная программа с призами





Участники и гости мероприятия могут получить паспорт болельщика





«Мы рады, что накануне Дня города к нам приехал клуб "Зенит", чтобы провести отборочный турнир. Наши города – Новониколаевск-Новосибирск и Ленинград-Санкт-Петербург связывает очень многое. В городе на Неве живут удивительные люди, доброжелательные, всегда готовые помочь, это особый народ — ленинградцы», — на мероприятии выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







Анатолий Локоть пожелал удачи футболистам





Большой фестиваль футбола начался 2 июня в Иркутске, перед Новосибирском он прошёл ещё в двух городах — в Красноярске и Тюмени. Следующие города фестиваля — Саратов и Воронеж.





Фестиваль футбола проходит в шести городах





Недавно новосибирец объявил награду в 10 тысяч рублей тому, кто вернёт ему потерянные билеты на чемпионат мира по футболу, — FIFA отказывается пускать сибиряка на матч без оригинала билета.