Фоторепортаж: в Новосибирске начался фестиваль футбола
23 июня в Новосибирске начался четвёртый этап фестиваля футбола, который подготовил питерский футбольный клуб «Зенит». Мероприятие проходит с 10:00 до 18:30 в парке «Городское начало».
На центральном поле фестиваля пройдёт отбор детей от восьми до двенадцати лет. Футбольные задания для фестиваля готовят тренеры зенитовской Академии Иван Кирсанов и Дмитрий Алексеев.
«Шестеро лучших игроков примут участие в тренировочных сборах в "Газпром"-Академии "Зенита". Программа сборов состоит из ежедневных занятий с тренерами, культурной программы, экскурсии по зенитовским местам Петербурга и посещения матча», — пояснили в пресс-службе ФК «Зенит».
Сбор пройдёт с 1 по 12 августа на базе футбольной школы клуба.
Помимо этого на фестивале проходят футбольный гольф и дартс, фингербол и другие аттракционы, а также фотозоны и инсталляции.
Организаторы обещают, что первая тысяча участников и гостей получит паспорт болельщика. А участие в конкурсах и викторинах даст право принять участие в розыгрыше суперпризов и скидку в магазине болельщика.
«Мы рады, что накануне Дня города к нам приехал клуб "Зенит", чтобы провести отборочный турнир. Наши города – Новониколаевск-Новосибирск и Ленинград-Санкт-Петербург связывает очень многое. В городе на Неве живут удивительные люди, доброжелательные, всегда готовые помочь, это особый народ — ленинградцы», — на мероприятии выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Большой фестиваль футбола начался 2 июня в Иркутске, перед Новосибирском он прошёл ещё в двух городах — в Красноярске и Тюмени. Следующие города фестиваля — Саратов и Воронеж.
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Алёна Истомина
Фото Густаво Зырянова