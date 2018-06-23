Фоторепортаж: в Новосибирске начался фестиваль футбола

23 июня в Новосибирске начался четвёртый этап фестиваля футбола, который подготовил питерский футбольный клуб «Зенит». Мероприятие проходит с 10:00 до 18:30 в парке «Городское начало». 


Большой фестиваль футбола проходит в парке «Городское начало»
Большой фестиваль футбола проходит в парке «Городское начало»


На центральном поле фестиваля пройдёт отбор детей от восьми до двенадцати лет. Футбольные задания для фестиваля готовят тренеры зенитовской Академии Иван Кирсанов и Дмитрий Алексеев. 


Футбольные задания подготовили члены зенитовской Академии 
Футбольные задания подготовили члены зенитовской Академии 


«Шестеро лучших игроков примут участие в тренировочных сборах в "Газпром"-Академии "Зенита". Программа сборов состоит из ежедневных занятий с тренерами, культурной программы, экскурсии по зенитовским местам Петербурга и посещения матча», — пояснили в пресс-службе ФК «Зенит». 


В Новосибирске отберут шесть лучших игроков для поездки в Санкт-Петербург 
В Новосибирске отберут шесть лучших игроков для поездки в Санкт-Петербург 


Сбор пройдёт с 1 по 12 августа на базе футбольной школы клуба.


Мероприятие закончится в шесть вечера 
Мероприятие закончится в шесть вечера 


Помимо этого на фестивале проходят футбольный гольф и дартс, фингербол и другие аттракционы, а также фотозоны и инсталляции. 


На фестивале работают развлекательные площадки 
На фестивале работают развлекательные площадки 


Организаторы обещают, что первая тысяча участников и гостей получит паспорт болельщика. А участие в конкурсах и викторинах даст право принять участие в розыгрыше суперпризов и скидку в магазине болельщика. 


Шесть юных новосибирцев смогут побывать на тренировочном сборе в футбольной школе клуба «Зенит»
Шесть юных новосибирцев смогут побывать на тренировочном сборе в футбольной школе клуба «Зенит»


Для гостей организованы квест и концертно-развлекательная программа с призами
Для гостей организованы квест и концертно-развлекательная программа с призами


Участники и гости мероприятия могут получить паспорт болельщика
Участники и гости мероприятия могут получить паспорт болельщика


«Мы рады, что накануне Дня города к нам приехал клуб "Зенит", чтобы провести отборочный турнир. Наши города – Новониколаевск-Новосибирск и Ленинград-Санкт-Петербург связывает очень многое. В городе на Неве живут удивительные люди, доброжелательные, всегда готовые помочь, это особый народ — ленинградцы», — на мероприятии выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


Анатолий Локоть пожелал удачи футболистам
Анатолий Локоть пожелал удачи футболистам


Большой фестиваль футбола начался 2 июня в Иркутске, перед Новосибирском он прошёл ещё в двух городах — в Красноярске и Тюмени. Следующие города фестиваля — Саратов и Воронеж. 


Фестиваль футбола проходит в шести городах 
Фестиваль футбола проходит в шести городах 


Недавно новосибирец объявил награду в 10 тысяч рублей тому, кто вернёт ему потерянные билеты на чемпионат мира по футболу, — FIFA отказывается пускать сибиряка на матч без оригинала билета. 

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