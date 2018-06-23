Во дворе дома на Снежиной загорелась иномарка: очевидцы спасли чужие машины (видео)
Днём в Новосибирске во дворе многоэтажки на улице Татьяны Снежиной, 46/1 на Плющихинском жилмассиве загорелась иномарка — неравнодушные новосибирцы спасли соседние иномарки от огня.
Как рассказал НГС очевидец пожара, житель соседнего дома Матвей, пожар начался около 12:30.
«Автомобиль, по-моему, был Volkswagen. Я выезжал, смотрю, из-за дома — клуб чёрного дыма, машина горит открытым пламенем. Рядом с ним были припаркованы "Субару" и "Хонда". Мужики начали бить по машинам, чтобы сигналка сработала и их перепарковали, но никто так и не вышел. "Субару" немного дёрнули, но она пострадала, у неё на одной стороне расплавилась краска», — пояснил он.
По словам очевидцев, сгоревшая машина была брошена, и её подожгли, но, как добавил Матвей, доказательств этому нет.
Недавно в Кировском районе загорелся Mercedes-Benz — огонь повредил моторный отсек.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Кирилл Шматков
Видео предоставлено читателем НГС Матвеем