Во дворе дома на Снежиной загорелась иномарка: очевидцы спасли чужие машины (видео)

Машина загорелась во дворе 10-этажки на улице Татьяны Снежиной
Машина загорелась во дворе 10-этажки на улице Татьяны Снежиной

Днём в Новосибирске во дворе многоэтажки на улице Татьяны Снежиной, 46/1 на Плющихинском жилмассиве загорелась иномарка — неравнодушные новосибирцы спасли соседние иномарки от огня.


Как рассказал НГС очевидец пожара, житель соседнего дома Матвей, пожар начался около 12:30. 


«Автомобиль, по-моему, был Volkswagen. Я выезжал, смотрю, из-за дома — клуб чёрного дыма, машина горит открытым пламенем. Рядом с ним были припаркованы "Субару" и "Хонда". Мужики начали бить по машинам, чтобы сигналка сработала и их перепарковали, но никто так и не вышел. "Субару" немного дёрнули, но она пострадала, у неё на одной стороне расплавилась краска», — пояснил он.


По словам очевидцев, сгоревшая машина была брошена, и её подожгли, но, как добавил Матвей, доказательств этому нет.



Недавно в Кировском районе загорелся Mercedes-Benz — огонь повредил моторный отсек.

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