В Новосибирске открыли музей в одном из первых домов в городе

Музей заработал на улице Большевистская, 7
Музей заработал на улице Большевистская, 7

В Новосибирске открыли отреставрированную контору инженера Будагова — старый деревянный дом напротив парка «Городское начало» отреставрировали и открыли в нём музей.


«Это не просто реконструкция, это — восстановление исторического центра, исторического облика Новониколаевска, каким он был в своём первоначальном варианте. Отсюда, от конторы Будагова, начинался Новониколаевск, начинался Красный проспект. Ещё предстояло построить мост, запустить движение по нему. Этот дом был свидетелем первых дней жизни города и сохранился по сей день», — привела пресс-служба мэрии слова Анатолия Локотя на церемонии открытия музея. 


В Новосибирске открыли музей в одном из первых домов в городе


Реставрацией полуразвалившегося дома занималось РСУ-5: специалисты сохранили некоторые оригинальные части здания, в том числе вековые брёвна, из которых его строили, и некоторые наличники со стороны улицы.


В Новосибирске открыли музей в одном из первых домов в городе


Дом на улице Большевистская, 7 — одно из старейших зданий Новосибирска. Его построили в конце XIX века под контору Григория Будагова — главного инженера на стройке железнодорожного моста через Обь.


В Новосибирске открыли музей в одном из первых домов в городе


С 1930 года дом стоял на учёте как жилой, а в 2000 году его признали объектом культурного наследия


В Новосибирске открыли музей в одном из первых домов в городе


После того, как жильцы дома переехали в другие квартиры, здание быстро пришло в аварийное состояние, в нём часто происходили пожары и почти весь внешний деревянный декор здания оказался утерян. 


В Новосибирске открыли музей в одном из первых домов в городе


Реставрация дома началась в конце 2017 года — максимальная цена контракта на выполнение всех работ достигала 5,7 миллиона рублей, которые выделили из городского бюджета.


В Новосибирске открыли музей в одном из первых домов в городе


В эти выходные, 23 и 24 июня, музей будет работать с 10:00 до 18:00, а затем в таком же режиме, как и другие филиалы Музея Новосибирска — с 9:00 до 18:00.

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