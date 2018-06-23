На Бердском шоссе у Академгородка перевернулась «Тойота»

ДТП затруднило движение на перекрёстке Бердского шоссе и Университетского проезда

Утром 23 июня на Бердском шоссе произошла авария, в результате которой перевернулась Toyota Raum.





ДТП произошло около 11:00 на Бердском шоссе у перекрёстка с Университетским проспектом. Очевидцы застали место аварии, когда «Тойота» уже оказалась на крыше. «ДПС на обочине стоит, машину на колёса уже поставили», — коротко рассказал очевидец Владислав. На месте работала машина реанимации. О пострадавших информации нет, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за ДТП затруднилось движение на перекрёстке — в сторону Бердска скорость движения не превышает 25 км/ч.





Вчера в Ленинском районе Новосибирска иномарка столкнулась с санитарной машиной — в ДТП пострадал мужчина.