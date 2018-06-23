Из Новосибирского зоопарка увозят леопардов, маралов и тигрёнка

Новосибирские леопарды будут жить в Сеуле

Новосибирский зоопарк им. Шило отправил несколько животных в Читу и Южную Корею.







Как рассказали в зоопарке, двух дальневосточных леопардов, которые родились два года назад, отправили в зоопарк Сеула: «Дальневосточные леопарды относятся к редким, исчезающим видам. Наш зоопарк участвует в Международной программе по сохранению дальневосточного леопарда. В базе данных этой программы собраны подробные сведения обо всех особях, содержащихся в зоологических парках мира. Решения о том, куда отправить леопарда, принимают кураторы. Главная задача — подобрать животным пару, избегая инбридинга (близкородственного скрещивания)».





Кроме леопардов из Новосибирска увезли амурского тигра, который родился в 2017 году, — теперь он будет жить в Чите. Туда же отправили трёх маралов. «Коллеги из Читинского зоопарка сообщили, что животные хорошо перенесли дорогу и уже осваиваются на новом месте», — отметили в зоопарке.





На сайте Новосибирского зоопарка сообщают, что первого самца дальневосточного леопарда привезли в сибирскую столицу в 1970 году, а самку — только в 1990. За последние 25 лет в зоопарке появились на свет 48 детёнышей. Их также отправляли в другие зоопарки, и теперь они живут на Украине, в Японии, Молдове, Великобритании и США.





Недавно в Новосибирском зоопарке появились новые животные — это чернохвостые луговые собачки из зоопарка французского города Бранфере.