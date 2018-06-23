Нет пробок и все работают на заводах: новосибирцы отреставрировали фильм конца 60-х
Новосибирские киношники Станислав Шуберт и Анатолий Антонов восстановили редкий фильм о городе — его сняли в 1969 году режиссёр Михаил Лукацкий и оператор Викторо Маев на Западно-Сибирской студии кинохроники.
«Это первый цветной и широкоэкранный фильм о Новосибирске — очень атмосферная лента, наполненная духом времени. Для полного восстановления цвета понадобилось около месяца работы — всю оцифровку делали на оборудовании "Новосибирсккиновидеопроката"», — рассказал корреспонденту НГС Станислав Шуберт.
Авторы фильма рассказывают, как спустя более полувека после революции живёт маленький посёлок строителей Транссибирской магистрали: тысячи людей спешат по утрам на заводы-гиганты — «Тяжстанкогидропресс», «Сибсельмаш», «Сибэлектротяжмаш», архитекторы ещё только планируют строить здания, которые станут символами города, — здесь ещё нет театра «Глобус» со стенами-парусами, а новые микрорайоны вытесняют деревянные постройки.
В 1969 году на улицах Новосибирска мало автомобилей, и город не стоит в пробках, а на Красном проспекте ещё нет парковок — все ездят на общественном транспорте.
Накануне 125-летия Новосибирска Станислав Шуберт и Анатолий Антонов оцифровали фильм о городе, который снимали для иностранных зрителей — там сибирячки гладят львов, а по городу гуляют астронавты.
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Дарья Януш
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