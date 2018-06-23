Нет пробок и все работают на заводах: новосибирцы отреставрировали фильм конца 60-х

Авторы рассказывают, что лето в год съёмок выдалось жарким — на улице было +40 градусов, а вода в Обском море прогрелась до +25
Авторы рассказывают, что лето в год съёмок выдалось жарким — на улице было +40 градусов, а вода в Обском море прогрелась до +25

Новосибирские киношники Станислав Шуберт и Анатолий Антонов восстановили редкий фильм о городе — его сняли в 1969 году режиссёр Михаил Лукацкий и оператор Викторо Маев на Западно-Сибирской студии кинохроники.


«Это первый цветной и широкоэкранный фильм о Новосибирске — очень атмосферная лента, наполненная духом времени. Для полного восстановления цвета понадобилось около месяца работы — всю оцифровку делали на оборудовании "Новосибирсккиновидеопроката"», — рассказал корреспонденту НГС Станислав Шуберт.


Первый цветной и широкоэкранный фильм о Новосибирске теперь можно смотреть в цифровом формате


Авторы фильма рассказывают, как спустя более полувека после революции живёт маленький посёлок строителей Транссибирской магистрали: тысячи людей спешат по утрам на заводы-гиганты — «Тяжстанкогидропресс», «Сибсельмаш», «Сибэлектротяжмаш», архитекторы ещё только планируют строить здания, которые станут символами города, — здесь ещё нет театра «Глобус» со стенами-парусами, а новые микрорайоны вытесняют деревянные постройки.


В фильме показали строящийся Новосибирск
В фильме показали строящийся Новосибирск


В 1969 году на улицах Новосибирска мало автомобилей, и город не стоит в пробках, а на Красном проспекте ещё нет парковок — все ездят на общественном транспорте.


Накануне 125-летия Новосибирска Станислав Шуберт и Анатолий Антонов оцифровали фильм о городе, который снимали для иностранных зрителей — там сибирячки гладят львов, а по городу гуляют астронавты.

Прочтений: 2502
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено