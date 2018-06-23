Любви все возрасты покорны: всё больше новосибирцев вступают в брак, не достигнув совершеннолетия

В 2017 году 21,3 тысячи новосибирцев поженились и 13,1 тысячи развелись.

Аналитики Новосибирскстата посчитали, что в 2017 году в Новосибирской области на 100 браков приходился 61 развод. Число браков составило 21,3 тысячи, почти треть из них — повторные.





Примечательно, что 137 девушек и 15 юношей связали себя узами брака, не достигнув 18-летнего возраста.





Наиболее представительным считается брачный возраст 25-29 лет. В этих возрастах вступили в брак 32,2 % мужчин и 29,2 % женщин.







Разводов в 2017 году было немногим меньше по сравнению с 2016 годом — на 51 случай, и составило 13,1 тысячи. Чаще всего разводились пары в возрасте 25-34 лет: 27 % мужчин и 39,4 % женщин, расторгнувших брак в 2017 году, находились в возрасте 25-34 лет.







В Новосибирской области в результате разводов 9,5 тысячи детей остались без одного из родителей. В 46 % браков, которые распались в 2017 году, детей не успели завести, в 39 % — родился один ребёнок, в 15,4 % — двое и более детей.







В этом году новосибирцы стали чаще разводиться: в I квартале в Новосибирской области на 100 браков приходилось 98 разводов.

