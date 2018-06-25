Смотрите, кто вернулся: в Новосибирске после долгого перерыва открылся салон Lexus

Новым дилером стала группа компаний «Восток Моторс» из Тюмени

В Новосибирске открылся дилерский центр Lexus, это произошло после нескольких лет отсутствия марки в городе после банкротства компании «СЛК-Моторс». Новым дилером стала группа компаний «Восток Моторс» из Тюмени.







«В салоне представлены все популярные модели бренда Lexus: RX, LX, NX, IS и другие. Более 40 автомобилей в наличии с ПТС», — уточнили в дилерском центре «Восток Моторс».







Новый салон Lexus оборудовали в здании на улице Никитина, 174, его общая площадь составила 1952 кв. м. На первом этаже работает зона сервисного обслуживания, на втором и третьем этажах расположены шоу-рум и клиентская зона.





Общая площадь салона — 1952 кв. м





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