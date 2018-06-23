«Тойота» представила самую дорогую модель с салоном из шерсти

Компания Toyota начала официальные продажи третьего поколения своего топового автомобиля — седана Century высшего класса, на котором в Японии перевозят членов императорской семьи. Автомобиль вырос в габаритах, стал еще солиднее. 


«Тойота» представила самую дорогую модель с салоном из шерсти


«Длина модели составляет 5335 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1505 мм. Размер колесной базы — 3090 мм», — уточняет производитель. Модель построена на решениях Lexus LS прошлого поколения, оснащена пневмоподвеской. 


«Тойота» представила самую дорогую модель с салоном из шерсти


Задние кресла имеют функцию массажа, блок управления климатом и мультимедиа в центральном подлокотнике, а для левого заднего пассажира оборудована подставка для ног. Сиденья в автомобиле обиваются шерстью, что в Японии считается особым шиком. 


«Тойота» представила самую дорогую модель с салоном из шерсти


«Тойота» представила самую дорогую модель с салоном из шерсти


Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой Toyota Hybrid System II, включающей бензиновый мотор V8 5.0 мощностью 381 л.с. и 224-сильный электродвигатель. Стоимость машины в рублевом эквиваленте составляет 11 миллионов рублей. 


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