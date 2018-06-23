«Слишком уж банально»: на Дзержинке появился арт-объект с признанием в любви к району

Возле нового арт-объекта уже можно фотографироваться

22 июня в Новосибирске в сквере на проспекте Дзержинского рядом с домами № 19 и 23 появился арт-объект.







«Только сегодня поставили креативную скульптуру. Вчера там было всё закрыто, а сегодня вечером вот», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Алексей.







Арт-объект представляет собой своеобразное признание в любви к району в виде большой буквы «Я» и сердца, что означает «Я люблю Дзержинку».





Алексей отметил, что фотографироваться рядом с этой скульптурой у него желания нет.





Вокруг скульптуры облагородили сквер, где теперь можно гулять





«Таких арт-объектов слишком много стало не только у нас в городе, но и в стране. И это слишком уж стало банально. Радует то, что место, где появился сквер, было запущенное, фактически просто заросшее травой с единственной дорожкой, на которой давным-давно исчез асфальт. А сейчас всё заасфальтировали, высадили деревья и кустарники. Надеюсь, что сделают красивый газон», — высказался Алексей.







Ну как можно не любить Дзержинку?





Недавно возле оперного театра появилась новая скульптура в форме арфы — её установили в центре клумбы со стороны улицы Депутатской.

