«Слишком уж банально»: на Дзержинке появился арт-объект с признанием в любви к району

Возле нового арт-объекта уже можно фотографироваться
Возле нового арт-объекта уже можно фотографироваться

22 июня в Новосибирске в сквере на проспекте Дзержинского рядом с домами № 19 и 23 появился арт-объект.


«Только сегодня поставили креативную скульптуру. Вчера там было всё закрыто, а сегодня вечером вот», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Алексей.


Арт-объект представляет собой своеобразное признание в любви к району в виде большой буквы «Я» и сердца, что означает «Я люблю Дзержинку».


Алексей отметил, что фотографироваться рядом с этой скульптурой у него желания нет.


Вокруг скульптуры облагородили сквер, где теперь можно гулять
Вокруг скульптуры облагородили сквер, где теперь можно гулять


«Таких арт-объектов слишком много стало не только у нас в городе, но и в стране. И это слишком уж стало банально. Радует то, что место, где появился сквер, было запущенное, фактически просто заросшее травой с единственной дорожкой, на которой давным-давно исчез асфальт. А сейчас всё заасфальтировали, высадили деревья и кустарники. Надеюсь, что сделают красивый газон», — высказался Алексей.


Ну как можно не любить Дзержинку?
Ну как можно не любить Дзержинку?


Недавно возле оперного театра появилась новая скульптура в форме арфы — её установили в центре клумбы со стороны улицы Депутатской.

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