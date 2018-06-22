Снесло крышу у магазина, деревья вырвало с корнем: на Барабинск обрушился ураган (обновляется)

«Неслось так, что озеро казалось Чёрным морем — белые гребешки неслись, страшно было! <…> Где-то на улице сломало тополь — пополам переломился. Просто страшно вокруг всё делалось. Гроза, молнии, туча как будто заворачивалась. Молнии вокруг дома били, хлестало по крыше страшно. Интернета и электричества не было — сейчас включили, слава богу», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ольга Колесникова.

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Алёна Мартынова

Фото читателя НГС