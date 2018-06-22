Снесло крышу у магазина, деревья вырвало с корнем: на Барабинск обрушился ураган (обновляется)

У магазина-склада «Низкоцен» ветром снесло кровлю
У магазина-склада «Низкоцен» ветром снесло кровлю

Вечером 22 июня на город Барабинск в Новосибирской области обрушился ураган, сопровождаемый дождём и грозами. По словам очевидцев, ветер поднялся около 19:30.


«Неслось так, что озеро казалось Чёрным морем — белые гребешки неслись, страшно было! <…> Где-то на улице сломало тополь — пополам переломился. Просто страшно вокруг всё делалось. Гроза, молнии, туча как будто заворачивалась. Молнии вокруг дома били, хлестало по крыше страшно. Интернета и электричества не было — сейчас включили, слава богу», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ольга Колесникова.


В социальных сетях появились фото и видео последствий стихии.



#барабинск #ураган

Публикация от @ patrik.pablik






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