Снесло крышу у магазина, деревья вырвало с корнем: на Барабинск обрушился ураган (обновляется)
Вечером 22 июня на город Барабинск в Новосибирской области обрушился ураган, сопровождаемый дождём и грозами. По словам очевидцев, ветер поднялся около 19:30.
«Неслось так, что озеро казалось Чёрным морем — белые гребешки неслись, страшно было! <…> Где-то на улице сломало тополь — пополам переломился. Просто страшно вокруг всё делалось. Гроза, молнии, туча как будто заворачивалась. Молнии вокруг дома били, хлестало по крыше страшно. Интернета и электричества не было — сейчас включили, слава богу», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ольга Колесникова.
В социальных сетях появились фото и видео последствий стихии.
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Алёна Мартынова
Фото читателя НГС