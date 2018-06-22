Воры гаражей появились на левом берегу Новосибирска

Жители не знают, как защитить свое имущество

Часть жителей улицы Порт-Артурской в Ленинском районе Новосибирска лишились гаражей и имущества сегодня ночью — по их словам, их вскрыли и увезли все ценное.







Старые гаражи стояли вдоль новой дороги, которая ведет на недавно построенный жилмассив «Радуга Сибири».







«Сегодня ночью увезли несколько гаражей, плюс пытались вскрыть. Часть получилось вскрыть, часть не получилось — наш гараж пытались вскрыть, но не получилось. У соседей — вскрыли, у одного мужчины — он там хранит автомобиль, с «девятки» сняли двигатель и коробку передач, у других вскрыли — там ценности лежали тысяч на 500, металл, двигатель. У них это вскрыли, а груз этот тяжелый, видимо, просто не успели физически вывезти», — рассказала о ночном происшествии местная жительница Татьяна.







Но, по словам женщины, этого ворам гаражей показалась мало и они вернулись, но уже днем, и увезли еще один гараж. К родителям Татьяны, чей гараж вскрыть неизвестные не сумели, они также вернулись днем и предложили его выкупить за шесть тысяч рублей.











Днем незнакомцы приехали еще раз









После ночного происшествия жители улицы вызвали полицию и написали заявления, но это не помогло.







«Это полный беспредел — днем воруют, ночью воруют. В полицию заявление написали, но толку от этого, они говорят — а что мы можем сделать?» — рассказала Татьяна.







В дежурной службе МВД по Новосибирской области комментировать ситуацию отказались.







Это не единственная проблема, которая есть на Порт-Артурской улице и соседних переулках, — неделю назад жители жаловались на неработающие линевки, из-за которых после каждого ливня на дорогах разливаются огромные лужи и вода подтапливает дома.

