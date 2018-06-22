Власти потратят пять миллионов на книгу о редких растениях и животных

В книгу войдут больше ста видов растений и животных
В книгу войдут больше ста видов растений и животных

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области снова издаст Красную книгу Новосибирской области. Как пояснил руководитель управления природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Юрий Марченко, Красную книгу Новосибирской области необходимо издавать каждые десять лет, и этот выпуск будет третьим за историю области — в первый раз её издали в 1998 году.


Открытый конкурс на подготовку материалов и издание документа появился сегодня, 22 июня. На издание пяти тысяч экземпляров планируют потратить до пяти миллионов рублей.


«Тираж этой книги рассчитан исходя из мощностей библиотечной сети Новосибирской области. Он достаточен для того, чтобы такая книга была в каждой школьной библиотеке, каждого учебного заведения, научного заведения, организации, которая занимается этими вопросами и т.д.», — рассказал Юрий Марченко.


Кроме того, как говорится в документах закупки, в сумму пять миллионов входят три этапа работы — подготовка макета рукописи, редактирование его и печать сначала сигнального, а потом всех экземпляров. По расчётам министерства, все пять тысяч экземпляров должны быть готовы до 21 декабря этого года.


По информации, размещённой на сайте документа, в последнее издание Красной книги региона вошли один вид рептилий, два вида кольчатых червей, девять видов рыб, десять видов млекопитающих, 58 видов насекомых, 77 видов птиц и 108 видов растений. В новую редакцию внесут изменения, которые в ведомстве собирали все десять лет.


Читайте также:
Под Новосибирском зацвели редкие дикие орхидеи

Прочтений: 82
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено