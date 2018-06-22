Власти потратят пять миллионов на книгу о редких растениях и животных

В книгу войдут больше ста видов растений и животных

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области снова издаст Красную книгу Новосибирской области. Как пояснил руководитель управления природных ресурсов и особо охраняемых природных территорий Юрий Марченко, Красную книгу Новосибирской области необходимо издавать каждые десять лет, и этот выпуск будет третьим за историю области — в первый раз её издали в 1998 году.







Открытый конкурс на подготовку материалов и издание документа появился сегодня, 22 июня. На издание пяти тысяч экземпляров планируют потратить до пяти миллионов рублей.







«Тираж этой книги рассчитан исходя из мощностей библиотечной сети Новосибирской области. Он достаточен для того, чтобы такая книга была в каждой школьной библиотеке, каждого учебного заведения, научного заведения, организации, которая занимается этими вопросами и т.д.», — рассказал Юрий Марченко.







Кроме того, как говорится в документах закупки, в сумму пять миллионов входят три этапа работы — подготовка макета рукописи, редактирование его и печать сначала сигнального, а потом всех экземпляров. По расчётам министерства, все пять тысяч экземпляров должны быть готовы до 21 декабря этого года.







По информации, размещённой на сайте документа, в последнее издание Красной книги региона вошли один вид рептилий, два вида кольчатых червей, девять видов рыб, десять видов млекопитающих, 58 видов насекомых, 77 видов птиц и 108 видов растений. В новую редакцию внесут изменения, которые в ведомстве собирали все десять лет.







Читайте также:

Под Новосибирском зацвели редкие дикие орхидеи

