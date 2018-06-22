Это провал! Хорватские фанаты ради фото залезли в дорожную яму

Футбольные фанаты примерили на себя главную беду России
Футбольные фанаты примерили на себя главную беду России


Хорватские болельщики захотели эффектное фото из России, а в итоге родили новый мем. История случилась в Нижнем Новгороде, где их сборная сенсационно обыграла Аргентину со счётом 3:0. Перед игрой (или после?) фанаты запрыгнули в огромную яму, чтобы сфотографироваться. Не знаем, какой редкостью для хорватов являются ямы на дорогах, а в городах Сети городских порталов (да что там, во всей России!) этого добра полно. Поэтому прямо сейчас мы отправляемся в экскурсию по местам «дорожной славы».


Добро пожаловать в Омск. Здесь на улице Иртышская Набережная каждый год пропадает плитка. Однажды ситуация достигла максимальной точки абсурда: двухметровая пропасть разверзлась между Иртышем и магазином «Океан». А омичи даже шутили, что это вход в метро или 3D-рисунок.


Легендарный тоннель в омское «метро»
Легендарный тоннель в омское «метро»


В столице Башкирии иностранцам наверняка бы приглянулся старый Бельский мост, который ремонтируют-ремонтируют, да никак не отремонтируют! Сроки сдачи неоднократно сдвигались, и даже глава республики на недавней инспекции переправы заявлял, что подрядчики должны ускориться — из-за ремонта автомобилисты Уфы встают в пробки. Пока ремонтники суетятся, в дыре на мосту отдыхают гости ЧМ-2018.


В Уфе хорватам тоже есть где сфотографироваться
В Уфе хорватам тоже есть где сфотографироваться


Если в одних городах дыры на дорогах и мостах — это позор, то в Новосибирске яма на улице Котовского стала местной достопримечательностью: зияющая красотка даже попала в карты Google и обзавелась аккаунтом в Twitter. Если хорваты до неё не доберутся или же власти всё-таки возьмутся за основательный ремонт, мы готовы подарить гостям вот такой снимок на память.


Такой дыре гости точно поставили бы пять баллов в Google
Такой дыре гости точно поставили бы пять баллов в Google


А это Челябинск: здесь в качестве аксессуаров для дорожной фотосессии предлагают цветные колёса
А это Челябинск: здесь в качестве аксессуаров для дорожной фотосессии предлагают цветные колёса


А вот в Екатеринбурге местным жителям приходится объяснять иностранцам, почему на центральных улицах города ливнёвки не справляются с осадками. Так, на проспекте Ленина после больших дождей появляется эффектная лужа — чем не место для фотосессии?


Не хватает только купальных шапочек или пляжных атрибутов
Не хватает только купальных шапочек или пляжных атрибутов


Здесь прекрасно всё: Волгоград, мундиаль, фотозона для болельщиков 
Здесь прекрасно всё: Волгоград, мундиаль, фотозона для болельщиков 


В Ярославле этой весной появилась новинка для любителей дорожного экстрима: садишься в мусоровоз и проваливаешься в неизвестность. Интересно, такой аттракцион пользовался бы популярностью у приезжих?


Фото в мусоровозе собрало бы тысячи «лайков»
Фото в мусоровозе собрало бы тысячи «лайков»


В Ярославле вообще много мест для тематических фото
В Ярославле вообще много мест для тематических фото


В Тюмени асфальт обрушивается из-за нового коллектора
В Тюмени асфальт обрушивается из-за нового коллектора


В Красноярске местные дорожники ведут войну с ямой напротив онкоцентра: каждый год её лечат, а она всё равно появляется.


Яма в Красноярске: добро пожаловать!
Яма в Красноярске: добро пожаловать!


Архангельский олинклюзив: здесь вам и релакс, и фото на память!
Архангельский олинклюзив: здесь вам и релакс, и фото на память!


Такую красоту можно найти только в Архангельске
Такую красоту можно найти только в Архангельске


В Ростове к антуражу добавляется отличный фон для фотографии: лепнина и картины
В Ростове к антуражу добавляется отличный фон для фотографии: лепнина и картины


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