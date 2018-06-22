Возле высотки на Шлюзе нашли гадюку — жильцы перепуганы

Охранник заметил ядовитую змею неподалёку от жилых домов

В Новосибирске в микрорайоне Шлюз на подъездах одного из 16-этажных домов развесили объявления о гадюке. Змею заметили на Балтийской.







«Это действительно может быть опасно. По крайней мере для детей, для домашних животных, потому что по траве бегают — вдруг она где-то в траве притаится», — рассказала председатель правления ТСЖ «Балтийская, 23» Ирина Растигеева.







Гадюку рядом с домом на днях заметил охранник ТСЖ. Как пояснил корреспонденту НГС сам сотрудник охраны Павел Овчинников, змея переползала дорогу неподалёку.





В том, что это была именно гадюка, мужчина не сомневается. «Я что — не видал гадюк, что ли», — поясняет он.







По мнению Ирины Растигеевой, гадюка могла приползти со стороны ближайшего болота, чтобы «погреть бока».







«Я это связываю именно с тем, что очень много дождей было. Болото, которое там у нас за Сиреневой и туда дальше, всё позатоплено, поэтому вполне возможно, что просто бедной змеюке даже негде было на кочке погреться», — рассуждает Ирина Растигеева.







Как уточнила председатель ТСЖ, охраннику удалось выгнать змею в сторону гаражей на улице Сиреневой. Место, где видели гадюку, находится далеко от детской площадки. Но члены ТСЖ всё равно развесили по подъездам объявления, а также постарались обзвонить и предупредить о змее жильцов, у которых есть дети.





В подъездах дома № 23 на Балтийской появились объявления о змее





Несколько месяцев назад чёрная змея заползла в туалет офиса на улице Котовского и перепугала сотрудниц. Но вскоре им удалось найти хозяйку рептилии.