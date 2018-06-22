К памятнику Ленину принесли десятки цветов и свечей в память об убитом рэпере из США

Сегодня поклонники творчества убитого 19 июня американского рэпера XXXTentacion пришли на площадь Ленина почтить память своего кумира





Сегодня вечером на площади Ленина собралось около ста пятидесяти человек, чтобы почтить память убитого 19 июня в Майами американского рэпера, выступавшего под именем XXXTentacion.







«Я пришёл, потому что это мемориал одному из моих исполнителей, которого я слушаю более двух с половиной лет. У него была очень хорошая музыка. Как узнали? Сарафанное радио и интернет», — рассказал корреспонденту НГС пришедший поклонник творчества зарубежного рэп-музыканта Таир.







Место и время сбора все узнавали по сарафанному радио и через соцсети с мессенджерами





Пришедшие подростки принесли к скульптурной композиции напротив оперного театра цветы, свечки и портреты XXXTentacion. Из небольших колонок тихо играла музыка американского рэпера. За всем происходящим, не вмешиваясь, со стороны наблюдали полицейские.







К постаменту подростки принесли портреты музыканта, свечи и цветы





Информация о месте и времени сбора накануне рассылалась по соцсетям и различным мессенджерам. Корреспондент НГС, например, получил её через WhatsApp.







На площади Ленина возле скульптурной композиции собралось более ста человек





Справка: Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, выступавший под псевдонимом XXXTentacion, родился в 1998 году в городе Плантейшен (США). Его альбом «17», вышедший в октябре 2017 года, и альбом «?», изданный в марте 2018 года, заняли второе и первое место в чарте Billboards 200. Рэпера застрелили из пистолета 19 июня в Майами. Предполагаемого убийцу американская полиция задержала 21 июня. Причины убийства пока не известны.







Новосибирцы не первый раз устраивают акции в память о своих музыкальных западных кумирах. В сентябре 2017 года поклонники рок-группы Linkin Park начали делать аллею памяти погибшего вокалиста Честера Беннингтона, но работы пришлось закончить после предупреждения чиновника. Будущую аллею фанаты так и называют — «Линкин Парк».