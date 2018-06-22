К памятнику Ленину принесли десятки цветов и свечей в память об убитом рэпере из США
Сегодня вечером на площади Ленина собралось около ста пятидесяти человек, чтобы почтить память убитого 19 июня в Майами американского рэпера, выступавшего под именем XXXTentacion.
«Я пришёл, потому что это мемориал одному из моих исполнителей, которого я слушаю более двух с половиной лет. У него была очень хорошая музыка. Как узнали? Сарафанное радио и интернет», — рассказал корреспонденту НГС пришедший поклонник творчества зарубежного рэп-музыканта Таир.
Пришедшие подростки принесли к скульптурной композиции напротив оперного театра цветы, свечки и портреты XXXTentacion. Из небольших колонок тихо играла музыка американского рэпера. За всем происходящим, не вмешиваясь, со стороны наблюдали полицейские.
Информация о месте и времени сбора накануне рассылалась по соцсетям и различным мессенджерам. Корреспондент НГС, например, получил её через WhatsApp.
Справка: Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, выступавший под псевдонимом XXXTentacion, родился в 1998 году в городе Плантейшен (США). Его альбом «17», вышедший в октябре 2017 года, и альбом «?», изданный в марте 2018 года, заняли второе и первое место в чарте Billboards 200. Рэпера застрелили из пистолета 19 июня в Майами. Предполагаемого убийцу американская полиция задержала 21 июня. Причины убийства пока не известны.
Новосибирцы не первый раз устраивают акции в память о своих музыкальных западных кумирах. В сентябре 2017 года поклонники рок-группы Linkin Park начали делать аллею памяти погибшего вокалиста Честера Беннингтона, но работы пришлось закончить после предупреждения чиновника. Будущую аллею фанаты так и называют — «Линкин Парк».
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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова