Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли

23 июня на полигоне в Кольцово прошёл новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонки героев» — в нём приняли участие более трёх тысяч жителей города.


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Каждый год «Гонка героев» устраивает для новосибирцев большой забег с препятствиями, в том числе с грязью и пылью. В этот раз участников ждала 9-километровая трасса с 40 испытаниями, рассказали в PR-службе команды организаторов «Лиги Героев».


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Новосибирцы ползали по грязи, переходили водоём на одних руках, поднимались на стену по канатам и проходили другие испытания. На каждом испытании дежурили инструкторы, которые помогали участникам избежать травм при выполнении заданий. 


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


При этом гонка проходила во время жары — температура воздуха сегодня на протяжении дня оставалась на уровне +25...+26 градусов. 


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


— «Гонка героев» — федеральный проект, который официально поддерживает Министерство обороны РФ. На площадке перед игрой разместились несколько моделей БТР, ракетные комплексы «Оса», система залпового огня «Град, а курсанты-разведчики Новосибирского военного училища продемонстрировали гостям навыки ведения рукопашного боя с оружием, — рассказали в пресс-службе ЦВО.


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Три тысячи новосибирцев устроили забег по грязи и пыли


Количество участников и зрителей «Гонки Героев» на протяжении последних лет составляет около 200 тысяч человек — её устраивают от Камчатки до Калининграда. В прошлом году «Гонка героев» проходила в Новосибирске при рекордной жаре в +35 градусов

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