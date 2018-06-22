Хоть котов выноси: многоэтажка на Богаткова пропахла вонью

Из-за запаха в подъезде в квартирах постоянно открыты окна

В Новосибирске жильцы 9-этажного дома по улице Бориса Богаткова, 226 не могут избавиться от неприятного запаха, который идёт от одной из квартир.







«Запах идёт в окна, в подъезды тоже. На четвёртом этаже она не чистит, там всё грязно, всё уже почти к лифту протекло. Просто это высохло, и даже видно. И воняет», — рассказал НГС житель дома, который недавно купил здесь квартиру. По его словам, запах идёт от соседней квартиры, в которой живут собаки и кошки.







Проблемы жильцов подтвердила и старшая по дому Татьяна Савельева. Она уточнила, что неприятный запах в подъезде беспокоит жильцов давно, но бороться с ним через обращения в службы они начали с прошлого года.







«Мы обращались к участковому — было общее заявление от жильцов подъезда. Приехала санэпидемстанция, замерила в подъезде уровень запаха. Но в тот день он оказался в норме, на том всё и закончилось, — рассказала Савельева. — Не исключено, что они ей позвонили, она быстро промыла, может быть, этот уровень запаха был не сильно резкий».







По её словам, в квартире живёт пожилая женщина, у которой несколько кошек и три собаки, которых она редко выгуливает. Запах распространяется по всему подъезду, в некоторых квартирах находиться практически невозможно, люди даже не могут закрыть окна.





Как рассказала Савельева, в квартиру женщина практически никого не пускает. Лишь однажды сотрудники ЖЭУ зашли к ней починить трубу, и то, только после того, как написали объявление на подъезде.







«Когда ей начинают говорить про собаку, она кричит: "Мой сын — гений, а вы тут непонятно кто, дворовые. А мы тут дворяне". Я не стала связываться. Я с ней даже не разговариваю, потому что всегда начинаются оскорбления, — объяснила старшая по дому. — Я говорю (жильцам): "Подавайте в суд, потому что дальше квартир мои полномочия заканчиваются. Это уже Гражданский кодекс, поэтому нужно уже подавать заявление. Но никто из жильцов не отваживается. Судиться никто не хочет"».





Корреспонденту удалось связаться с хозяйкой квартиры. Сначала женщина ответила на вопросы, но потом отказалась от своего комментария по этой теме.







Несколько лет квартиру, где жили 50 кошек, выставили на продажу по решению суда — в подъезде стоял едкий запах, который вызывал дискомфорт у соседей.