Фото: 35 человек в старой одежде устроили перестрелку в селе под Новосибирском

22 июня, в День памяти и скорби, реконструкторы воссоздали под Новосибирском батальную сцену начала Великой Отечественной войны.





На реконструкцию пришли посмотреть около 200 человек





В батальной сцене приняли участие 35 реконструкторов: на площадке были не только солдаты СССР и Германии, но и мирные жители.





Организаторы воссоздали различные виды стрелкового оружия, в том числе и пулемёт Максима





По словам организатора Евгения Томи, посмотреть на батальную сцену пришло около двух сотен человек.





Кроме стрелкового оружия реконструкторы привезли с собой пушку





«Воссоздавали начало войны 22 июня, нападение немецких захватчиков на советскую нашу Родину. У нас участвовало около 35 человек реконструкторов. Была пушка и различное стрелковое оружие. Реконструкция проходила в селе Каменка», — рассказал корреспонденту НГС организатор реконструкции Евгений Томи.





В батальной сцене участвовали не только солдаты, но и мирное население





Батальная сцена развернулась в селе Каменка Новосибирского района области.





Реконструкция, согласно канону, закончилась победой немцев





Накануне возле Монумента Славы состоялась акция «Свеча памяти», которую провели также в знак скорби о начале войны, а утром принесли к Вечному огню цветы.

