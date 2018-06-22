Фото: 35 человек в старой одежде устроили перестрелку в селе под Новосибирском
22 июня, в День памяти и скорби, реконструкторы воссоздали под Новосибирском батальную сцену начала Великой Отечественной войны.
В батальной сцене приняли участие 35 реконструкторов: на площадке были не только солдаты СССР и Германии, но и мирные жители.
По словам организатора Евгения Томи, посмотреть на батальную сцену пришло около двух сотен человек.
«Воссоздавали начало войны 22 июня, нападение немецких захватчиков на советскую нашу Родину. У нас участвовало около 35 человек реконструкторов. Была пушка и различное стрелковое оружие. Реконструкция проходила в селе Каменка», — рассказал корреспонденту НГС организатор реконструкции Евгений Томи.
Батальная сцена развернулась в селе Каменка Новосибирского района области.
Накануне возле Монумента Славы состоялась акция «Свеча памяти», которую провели также в знак скорби о начале войны, а утром принесли к Вечному огню цветы.
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Александр Сильченко
Фото Александра Коротченко