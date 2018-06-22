Фото: 35 человек в старой одежде устроили перестрелку в селе под Новосибирском

22 июня, в День памяти и скорби, реконструкторы воссоздали под Новосибирском батальную сцену начала Великой Отечественной войны.


На реконструкцию пришли посмотреть около 200 человек
На реконструкцию пришли посмотреть около 200 человек


В батальной сцене приняли участие 35 реконструкторов: на площадке были не только солдаты СССР и Германии, но и мирные жители. 


Организаторы воссоздали различные виды стрелкового оружия, в том числе и пулемёт Максима
Организаторы воссоздали различные виды стрелкового оружия, в том числе и пулемёт Максима


По словам организатора Евгения Томи, посмотреть на батальную сцену пришло около двух сотен человек.


Кроме стрелкового оружия реконструкторы привезли с собой пушку
Кроме стрелкового оружия реконструкторы привезли с собой пушку


«Воссоздавали начало войны 22 июня, нападение немецких захватчиков на советскую нашу Родину. У нас участвовало около 35 человек реконструкторов. Была пушка и различное стрелковое оружие. Реконструкция проходила в селе Каменка», — рассказал корреспонденту НГС организатор реконструкции Евгений Томи.


В батальной сцене участвовали не только солдаты, но и мирное население
В батальной сцене участвовали не только солдаты, но и мирное население


Батальная сцена развернулась в селе Каменка Новосибирского района области.


Реконструкция, согласно канону, закончилась победой немцев
Реконструкция, согласно канону, закончилась победой немцев


Накануне возле Монумента Славы состоялась акция «Свеча памяти», которую провели также в знак скорби о начале войны, а утром принесли к Вечному огню цветы

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