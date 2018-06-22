25 школьников не сдали ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку школьники писали 6 июня

В Новосибирске стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку — сегодня, 22 июня, их разослали по школам.





В этом году экзамен, обязательный для сдачи, написали более 13,2 тысячи выпускников области, рассказали корреспонденту НГС в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.







«Тенденции самые положительные: уменьшается количество несдавших, увеличивается доля сдавших экзамен с высоким результатом. При этом средний балл в этом году — 70,3, — пояснила начальник отдела сопровождения ГИА института Ольга Недосып. — Вместе с тем в этом году ещё 71 стобалльный результат — достаточно высокий показатель».





Не сдали экзамен 25 человек — 0,2% от числа выпускников. Это лучший результат за последние годы в Новосибирской области.





Среди школ, в которых оказалось больше одного 100-балльника, — новосибирские гимназии № 1 , 3, 4, 13, лицеи № 22 , 130, аэрокосмический лицей им. Кондратюка, школа № 191 и Коченёвская СОШ № 1 .





Экзамен по русскому языку выпускники написали 6 июня.





Ранее стали известны результаты ЕГЭ по другим предметам — школьник из Краснообска написал на 100 баллов сразу два экзамена.