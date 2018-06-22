25 школьников не сдали ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку школьники писали 6 июня
ЕГЭ по русскому языку школьники писали 6 июня

В Новосибирске стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку — сегодня, 22 июня, их разослали по школам.


В этом году экзамен, обязательный для сдачи, написали более 13,2 тысячи выпускников области, рассказали корреспонденту НГС в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.


«Тенденции самые положительные: уменьшается количество несдавших, увеличивается доля сдавших экзамен с высоким результатом. При этом средний балл в этом году — 70,3, — пояснила начальник отдела сопровождения ГИА института Ольга Недосып. — Вместе с тем в этом году ещё 71 стобалльный результат — достаточно высокий показатель».


Не сдали экзамен 25 человек — 0,2% от числа выпускников. Это лучший результат за последние годы в Новосибирской области.


Среди школ, в которых оказалось больше одного 100-балльника, — новосибирские гимназии № 1, 3, 4, 13, лицеи № 22, 130, аэрокосмический лицей им. Кондратюка, школа № 191 и Коченёвская СОШ № 1.


Экзамен по русскому языку выпускники написали 6 июня. 


Ранее стали известны результаты ЕГЭ по другим предметам — школьник из Краснообска написал на 100 баллов сразу два экзамена.

Прочтений: 373
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено