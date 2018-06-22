Сибирячка сломала шейку бедра, упав на летнике Burger King

71-летняя женщина при падении сломала шейку бедра

Пожилая жительница Новосибирской области сломала шейку левого бедра при падении на летней площадке ресторана Burger King рядом со станцией метро «Студенческая» — дочь пострадавшей винит в случившемся администрацию заведения.







Инцидент произошёл в восьмом часу вечера 20 июня, рассказала дочь пострадавшей женщины — жительница станции Мочище Анна Демакова.







По словам женщины, в тот вечер она, её 71-летняя мама и 10-летний сын пришли перекусить в Burger King на «Студенческой» и разместились в летнике.





Семья села за столик, который стоял недалеко от края ступеньки.







«Я пошла сделала заказ, мы покушали. Вернулась [в здание ресторана] забрать напиток ребёнку. И когда я уже вышла из самого ресторана на летнюю площадку, я увидела, что её (маму. — О.Х.) молодой парень из-за соседнего столика поднимает. <…> Говорит: она начала вставать, стул в этот момент съезжает назад и падает с этого постамента, и она, естественно, падает вместе с ним», — описала ситуацию Анна Демакова.







Дочь пострадавшей уточнила, что женщина упала с возвышенности в 19 сантиметров. При падении по бедру ударил тяжёлый стул с металлическими ножками и боковинами.







Именно за этим столиком сидела пострадавшая женщина — по словам её дочери, стулья тогда стояли ещё ближе к краю





По словам Анны Демаковой, скорую помощь вызвал администратор ресторана. Наступить на левую ногу пострадавшая уже не могла и в ожидании врачей пыталась удержаться на правой. «Скорая помощь приехала, её транспортировала. Установили диагноз: "перелом шейки бедра"», — рассказала дочь пострадавшей женщины (фото медицинской карты с диагнозом есть в распоряжении редакции НГС).







По мнению дочери, этот несчастный случай можно было бы предотвратить, если бы возвышенность летней площадки была огорожена. Женщина уточнила, что сейчас её мать лежит в городской клинической больнице № 34 , в стационаре ей предстоит провести три недели.





Когда её выпишут домой, ей потребуется особый уход и сиделка, которая будет постоянно следить за лежачей пациенткой.







«Вчера я была в ресторане, разговаривала с директором, с Анатолием, он мне сказал, что никакой ответственности они не несут за произошедшее, а обращаться я должна по электронной почте с претензией непосредственно к генеральному директору в Москву, и там они уже будут решать, что и как», — рассказала Анна Демакова.







Если претензии не помогут, женщина собирается начать судебные тяжбы, чтобы компания компенсировала ей потенциальные затраты на сиделку, противопролежневый матрас, препараты и прочие принадлежности, которые могут понадобиться для реабилитации.







Как сообщил корреспонденту НГС директор ресторана Burger King на «Студенческой» Анатолий Федотов, заведение готово оказать пострадавшей любую поддержку. Но, по словам директора, его полномочия ограниченны, и женщине нужно оформить официальную претензию в сеть Burger King, которую рассмотрят на другом уровне.







Также он пояснил, что летник ресторана «установлен по всем правилам». «Стулья и сами столы технически исправны, получается, падение было вызвано неосторожностью», — считает Анатолий Федотов.







По его словам, ограждение на летней площадке не предусмотрено технически, «поскольку это проходная группа — она не ограждается».





Несколько лет назад трёхлетний мальчик упал с эскалатора в «Голден Парке». Ребёнок пролетел больше 10 метров и рухнул на пол из керамогранита на первом этаже.

