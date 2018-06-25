Новосибирцам резко повысят тарифы ЖКХ: что подорожает сильнее всего

Новые цифры появятся в квитанциях новосибирцев с июля

В Новосибирской области с июля поднимутся тарифы на ЖКХ — больше всего подорожает горячая вода.





О том, что с 1 июля тарифы поднимутся в пределах 3%, было известно из постановления губернатора Новосибирской области от 1 декабря прошлого года.





Как сообщили в департаменте по тарифам НСО в ответ на запрос НГС, больше всего поднимутся тарифы на горячую воду — на 3%, на питьевую воду и водоотведение их поднимут на 2,9%, на тепло и электричество — на 2,8%.





Так, в Новосибирске цены на электричество повысятся на семь копеек за кВт⋅ч, на холодную воду — на 0,52 рубля за кубометр, на водоотведение — на 40 копеек за кубометр, а на отопление — на 37 рублей за Гкал.





Тарифы на услуги ЖКХ в июле поднимутся во всех регионах России. «Изменение вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Новосибирской области со второго полугодия 2018 года является самым низким в РФ и составляет 3%, что иллюстрирует действующие подходы к государственному регулированию цен (тарифов), основанные на принципах "инфляция минус"», — отметили в департаменте.





По словам властей, повысить тарифы решили после подсчёта расходов, выручки и роста цен с «приложением экономического обоснования».





В начале июня областные власти представили доклад о социально-экономическом развитии региона до 2021 года — власти подсчитали, когда у новосибирцев повысятся зарплаты и замедлится рост цен.