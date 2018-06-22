В Академгородке исчезла остановка-беседка в лесу: её убрали из-за мусора

Так выглядела остановка за несколько дней до открытия

Исчезновение деревянной остановки-беседки в лесу Советского района на днях заметили местные жители.







Остановка стояла на перекрёстке тропинок Гольдштика и академиков Войцеховского и Замараева недалеко от общежитий для магистрантов и иностранных студентов НГУ.







Фотография пустого места, где раньше стояла беседка, появилась в социальных сетях.







Остановочку в лесу снесли, ушла эпоха pic.twitter.com/XDq5XqICwf — виола картошкина (@jvarenikova) 21 июня 2018 г.





В пресс-центре университета пояснили, что остановку убрали, потому что на ней постоянно скапливался мусор.







«Да, действительно этот арт-объект демонтировали, причины следующие: эта остановка-беседка была центром притяжения мусора, о чём администрация Советского района, районная административная техническая инспекция делали замечания, просили убрать. Но у университета нет такой штатной единицы, как уборщик леса, поэтому было принято решение демонтировать», — объяснили в пресс-службе.







Автор арт-объекта Алексей Грищенко рассказал НГС, что ему не сообщали о сносе остановки.







«Жаль, конечно, что так вышло», — добавил он.







Арт-объект осенью 2014 года Алексей Грищенко сделал в рамках фестиваля «Арт-Тайга», после которого в лесу Академгородка появилось сразу несколько объектов современного искусства, в том числе и остановка-беседка, которая стала последним объектом фестиваля.

