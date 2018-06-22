В Академгородке исчезла остановка-беседка в лесу: её убрали из-за мусора

Так выглядела остановка за несколько дней до открытия
Так выглядела остановка за несколько дней до открытия

Исчезновение деревянной остановки-беседки в лесу Советского района на днях заметили местные жители.


Остановка стояла на перекрёстке тропинок Гольдштика и академиков Войцеховского и Замараева недалеко от общежитий для магистрантов и иностранных студентов НГУ.


Фотография пустого места, где раньше стояла беседка, появилась в социальных сетях.



В пресс-центре университета пояснили, что остановку убрали, потому что на ней постоянно скапливался мусор.


«Да, действительно этот арт-объект демонтировали, причины следующие: эта остановка-беседка была центром притяжения мусора, о чём администрация Советского района, районная административная техническая инспекция делали замечания, просили убрать. Но у университета нет такой штатной единицы, как уборщик леса, поэтому было принято решение демонтировать», — объяснили в пресс-службе.


Автор арт-объекта Алексей Грищенко рассказал НГС, что ему не сообщали о сносе остановки.


«Жаль, конечно, что так вышло», — добавил он.


Арт-объект осенью 2014 года Алексей Грищенко сделал в рамках фестиваля «Арт-Тайга», после которого в лесу Академгородка появилось сразу несколько объектов современного искусства, в том числе и остановка-беседка, которая стала последним объектом фестиваля.

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