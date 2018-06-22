Привет аллергикам: по Новосибирску полетел тополиный пух

Сезон тополиного пуха особенно тяжело переносят аллергики

В Новосибирске начался сезон тополиного пуха — горожане заметили его в Горском микрорайоне, на Троллейном жилмассиве, в районе Монумента Славы и в центре города.





Как пояснил директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, в этом году сезон тополиного пуха начался примерно на две недели позже обычного.







«Все фазы развития любого растения <…>, конечно, напрямую зависят от погодных условий. То есть любое растение, пшеница это, яблоня или тополь, пока не наберёт сумму положительных температур, <…> не перейдёт из одной фазы развития в другую. В этом году, конечно, всё идёт с опозданием, в том числе и пух», — рассказал Сергей Поляков.







По его словам, тополиный пух образуется только на женских экземплярах тополя. «На этих пушинках находятся очень-очень мелкие семена. Когда пух летит, происходит рассев семян», — отметил директор Сибирского питомника растений.







Тополиный пух начал лететь по городу на этой неделе





Сезон тополиного пуха особенно тяжело переносят аллергики. Как ранее рассказывали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в самом пухе никаких аллергенов нет. Но, как правило, отделение пуха совпадает со временем цветения трав. Их пыльца оседает на тополином пухе и вызывает симптомы аллергии.