Привет аллергикам: по Новосибирску полетел тополиный пух

Сезон тополиного пуха особенно тяжело переносят аллергики
Сезон тополиного пуха особенно тяжело переносят аллергики

В Новосибирске начался сезон тополиного пуха — горожане заметили его в Горском микрорайоне, на Троллейном жилмассиве, в районе Монумента Славы и в центре города.


Как пояснил директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, в этом году сезон тополиного пуха начался примерно на две недели позже обычного.


«Все фазы развития любого растения <…>, конечно, напрямую зависят от погодных условий. То есть любое растение, пшеница это, яблоня или тополь, пока не наберёт сумму положительных температур, <…> не перейдёт из одной фазы развития в другую. В этом году, конечно, всё идёт с опозданием, в том числе и пух», — рассказал Сергей Поляков.


По его словам, тополиный пух образуется только на женских экземплярах тополя. «На этих пушинках находятся очень-очень мелкие семена. Когда пух летит, происходит рассев семян», — отметил директор Сибирского питомника растений.


Тополиный пух начал лететь по городу на этой неделе
Тополиный пух начал лететь по городу на этой неделе


Сезон тополиного пуха особенно тяжело переносят аллергики. Как ранее рассказывали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в самом пухе никаких аллергенов нет. Но, как правило, отделение пуха совпадает со временем цветения трав. Их пыльца оседает на тополином пухе и вызывает симптомы аллергии.

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