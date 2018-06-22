Робот подписался на 12 страниц платных подписок и услуг Tele2 — его хозяйка заплатила 53 тысячи

Женщина использовала четыре симки Tele2 только для голосовых вызовов, но вынуждена была оплатить пакет услуг оператора стоимостью более 50 тысяч рублей
Женщина использовала четыре симки Tele2 только для голосовых вызовов, но вынуждена была оплатить пакет услуг оператора стоимостью более 50 тысяч рублей

Областной суд отказал в апелляции Любови Майснер, которая доказывала, что не подключала платные услуги Tele2 на сумму в 53 000 рублей. Женщина через суд пыталась избавиться от долга, о чём рассказала НГС.


«Как мне показалось, нас там (в областном суде. — И.К.) даже не слушали: решение уже было принято, и что-то там доказывать было бесполезно. Судьи-женщины во все эти сложности технические вникать, как мне кажется, не хотели и не планировали», — рассказала Любовь Майснер и добавила, что довести эту историю до конца для неё теперь стало делом принципа.


В 2016 году Любовь Майснер купила четыре симки Tele2, чтобы использовать их для личных переговоров и подготовки исследований в рамках научной работы, которую она готовила как социолог. Все симки, как отметила сама Майснер, использовались только в специальном устройстве, GSM-шлюзе, которое не способно принимать и отправлять эсэмэски и выходить в интернет — приглашённый специалист это подтвердил.


В течение года Майснер исправно оплачивала все выставленные счета мобильного оператора, а в конце года решила получить полную детализацию расходов. Женщина уточнила, что не могла это сделать сразу из-за отсутствия в то время в Новосибирске офиса Tele2. В итоге женщина выяснила, что 


заплатила мобильному оператору 53 000 рублей за платные подписки и услуги, подключённые сразу ко всем четырём симкам. Список услуг и подписок занял 12 страниц.


«Она всё время платила, чтобы минуса [на счету] не было. А поскольку она это (звонки. — И.К.) делает достаточно много и активно, как она говорит, для неё это не было чем-то необычным. А с другой стороны, ей работать было нужно, а офиса Tele2 нет. Ей даже спорить [в то время] не с кем было», — пояснил юрист Константин Зиновьев.


В Теle2 говорят, что суд логично встал на их сторону. «Клиент использовал сим-карты в не предназначенных для этого устройствах. Для тех устройств <…> есть специальные сим-карты стандарта MTM. Поэтому гарантировать нормальную, правильную, корректную, бесперебойную и бессюрпризную работу сим-карты в не предназначенном для этого устройстве мы не можем», — пояснил менеджер по связям с общественностью макрорегиона «Сибирь» компании Tele2 Александр Паньков.


В конце мая НГС рассказал историю, когда дачные ворота, открывающиеся по телефонному звонку, самостоятельно вошли в интернет и подключили платный пакет услуг от «МегаФона». В компании «МегаФон» разобрались в этом эпизоде и вернули клиенту списанные деньги.

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