Робот подписался на 12 страниц платных подписок и услуг Tele2 — его хозяйка заплатила 53 тысячи
Областной суд отказал в апелляции Любови Майснер, которая доказывала, что не подключала платные услуги Tele2 на сумму в
«Как мне показалось, нас там (в областном суде. — И.К.) даже не слушали: решение уже было принято, и что-то там доказывать было бесполезно. Судьи-женщины во все эти сложности технические вникать, как мне кажется, не хотели и не планировали», — рассказала Любовь Майснер и добавила, что довести эту историю до конца для неё теперь стало делом принципа.
В 2016 году Любовь Майснер купила четыре симки Tele2, чтобы использовать их для личных переговоров и подготовки исследований в рамках научной работы, которую она готовила как социолог. Все симки, как отметила сама Майснер, использовались только в специальном устройстве, GSM-шлюзе, которое не способно принимать и отправлять эсэмэски и выходить в интернет — приглашённый специалист это подтвердил.
В течение года Майснер исправно оплачивала все выставленные счета мобильного оператора, а в конце года решила получить полную детализацию расходов. Женщина уточнила, что не могла это сделать сразу из-за отсутствия в то время в Новосибирске офиса Tele2. В итоге женщина выяснила, что
заплатила мобильному оператору
«Она всё время платила, чтобы минуса [на счету] не было. А поскольку она это (звонки. — И.К.) делает достаточно много и активно, как она говорит, для неё это не было чем-то необычным. А с другой стороны, ей работать было нужно, а офиса Tele2 нет. Ей даже спорить [в то время] не с кем было», — пояснил юрист Константин Зиновьев.
В Теle2 говорят, что суд логично встал на их сторону. «Клиент использовал сим-карты в не предназначенных для этого устройствах. Для тех устройств <…> есть специальные сим-карты стандарта MTM. Поэтому гарантировать нормальную, правильную, корректную, бесперебойную и бессюрпризную работу сим-карты в не предназначенном для этого устройстве мы не можем», — пояснил менеджер по связям с общественностью макрорегиона «Сибирь» компании Tele2 Александр Паньков.
В конце мая НГС рассказал историю, когда дачные ворота, открывающиеся по телефонному звонку, самостоятельно вошли в интернет и подключили платный пакет услуг от «МегаФона». В компании «МегаФон» разобрались в этом эпизоде и вернули клиенту списанные деньги.
В нашем Instagram уже больше 32 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Илья Калинин
Фото Татьяны Кривенко