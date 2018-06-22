Робот подписался на 12 страниц платных подписок и услуг Tele2 — его хозяйка заплатила 53 тысячи

Женщина использовала четыре симки Tele2 только для голосовых вызовов, но вынуждена была оплатить пакет услуг оператора стоимостью более 50 тысяч рублей

Областной суд отказал в апелляции Любови Майснер, которая доказывала, что не подключала платные услуги Tele2 на сумму в 53 000 рублей. Женщина через суд пыталась избавиться от долга, о чём рассказала НГС.







«Как мне показалось, нас там (в областном суде. — И.К.) даже не слушали: решение уже было принято, и что-то там доказывать было бесполезно. Судьи-женщины во все эти сложности технические вникать, как мне кажется, не хотели и не планировали», — рассказала Любовь Майснер и добавила, что довести эту историю до конца для неё теперь стало делом принципа.







В 2016 году Любовь Майснер купила четыре симки Tele2, чтобы использовать их для личных переговоров и подготовки исследований в рамках научной работы, которую она готовила как социолог. Все симки, как отметила сама Майснер, использовались только в специальном устройстве, GSM-шлюзе, которое не способно принимать и отправлять эсэмэски и выходить в интернет — приглашённый специалист это подтвердил.





В течение года Майснер исправно оплачивала все выставленные счета мобильного оператора, а в конце года решила получить полную детализацию расходов. Женщина уточнила, что не могла это сделать сразу из-за отсутствия в то время в Новосибирске офиса Tele2. В итоге женщина выяснила, что





заплатила мобильному оператору 53 000 рублей за платные подписки и услуги, подключённые сразу ко всем четырём симкам. Список услуг и подписок занял 12 страниц.







«Она всё время платила, чтобы минуса [на счету] не было. А поскольку она это (звонки. — И.К.) делает достаточно много и активно, как она говорит, для неё это не было чем-то необычным. А с другой стороны, ей работать было нужно, а офиса Tele2 нет. Ей даже спорить [в то время] не с кем было», — пояснил юрист Константин Зиновьев.





В Теle2 говорят, что суд логично встал на их сторону. «Клиент использовал сим-карты в не предназначенных для этого устройствах. Для тех устройств <…> есть специальные сим-карты стандарта MTM. Поэтому гарантировать нормальную, правильную, корректную, бесперебойную и бессюрпризную работу сим-карты в не предназначенном для этого устройстве мы не можем», — пояснил менеджер по связям с общественностью макрорегиона «Сибирь» компании Tele2 Александр Паньков.





В конце мая НГС рассказал историю, когда дачные ворота, открывающиеся по телефонному звонку, самостоятельно вошли в интернет и подключили платный пакет услуг от «МегаФона». В компании «МегаФон» разобрались в этом эпизоде и вернули клиенту списанные деньги.

