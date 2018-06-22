Пожарные спасли ребёнка из горящей квартиры на Оловозаводской
Днём 22 июня в Кировском районе загорелась квартира на шестом этаже — пожарные эвакуировали трёх человек, в том числе одного ребёнка.
Пожар произошёл в доме
«Пожар обнаружили в 14:21. Пожарные прибыли на место в 14:32. В 14:49 полностью ликвидировали открытое горение. Жилой дом, на момент прибытия пожарных из квартиры на шестом этаже шёл густой чёрный дым. Горели домашние вещи на площади 16 кв. м», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что в пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали четыре автоцистерны и автоматический подъёмник.
Рано утром 21 июня в частном секторе на улице Марата в Первомайском районе загорелся частный дом — пожарным пришлось вызывать дополнительные автоцистерны, чтобы потушить огонь.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены очевидицей Юлией