Пожарные спасли ребёнка из горящей квартиры на Оловозаводской

Площадь пожара составила 16 кв. м
Площадь пожара составила 16 кв. м

Днём 22 июня в Кировском районе загорелась квартира на шестом этаже — пожарные эвакуировали трёх человек, в том числе одного ребёнка.


Пожар произошёл в доме № 1/3 на улице Оловозаводской.


«Пожар обнаружили в 14:21. Пожарные прибыли на место в 14:32. В 14:49 полностью ликвидировали открытое горение. Жилой дом, на момент прибытия пожарных из квартиры на шестом этаже шёл густой чёрный дым. Горели домашние вещи на площади 16 кв. м», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве отметили, что в пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвовали четыре автоцистерны и автоматический подъёмник.


Из горящей квартиры шёл густой дым
Из горящей квартиры шёл густой дым


Пожарные во время работы 
Пожарные во время работы 


Рано утром 21 июня в частном секторе на улице Марата в Первомайском районе загорелся частный дом — пожарным пришлось вызывать дополнительные автоцистерны, чтобы потушить огонь.

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