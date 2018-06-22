На площади Калинина появился знак, который путает водителей

Знак читатели НГС заметили 22 июня
Знак читатели НГС заметили 22 июня

На улице Дуси Ковальчук перед площадью Калинина появился новый дорожный знак, путающий водителей.


Фотографию знака в редакцию НГС прислал читатель утром 22 июня. По его словам, табличка висит у здания № 179/3 на Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска. 


«На опоре уличного освещения висит указатель вариантов проезда площади: левая стрела Красного проспекта посылает на проезд кольца против движения!» — прокомментировал фотографию автор.


Новосибирский автоюрист Денис Алмазов пояснил корреспонденту НГС, что знак не указывает порядок движения по кольцу площади Калинина. «Это информационный знак, разъясняющий месторасположение соседних улиц», — коротко прокомментировал автоюрист. В ГИБДД неофициально подтвердили, что это так.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда появился указатель и не поменялась ли схема движения по площади Калинина.


В апреле изрядно разрушенная Ипподромская магистраль окончательно превратилась из скоростной в тихоходную — городские власти обильно украсили улицу знаками ограничения скорости 40 км/ч.

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