На площади Калинина появился знак, который путает водителей

Знак читатели НГС заметили 22 июня

На улице Дуси Ковальчук перед площадью Калинина появился новый дорожный знак, путающий водителей.







Фотографию знака в редакцию НГС прислал читатель утром 22 июня. По его словам, табличка висит у здания № 179/3 на Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.





«На опоре уличного освещения висит указатель вариантов проезда площади: левая стрела Красного проспекта посылает на проезд кольца против движения!» — прокомментировал фотографию автор.





Новосибирский автоюрист Денис Алмазов пояснил корреспонденту НГС, что знак не указывает порядок движения по кольцу площади Калинина. «Это информационный знак, разъясняющий месторасположение соседних улиц», — коротко прокомментировал автоюрист. В ГИБДД неофициально подтвердили, что это так.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда появился указатель и не поменялась ли схема движения по площади Калинина.





В апреле изрядно разрушенная Ипподромская магистраль окончательно превратилась из скоростной в тихоходную — городские власти обильно украсили улицу знаками ограничения скорости 40 км/ч.