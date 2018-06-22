На площади Калинина появился знак, который путает водителей
На улице Дуси Ковальчук перед площадью Калинина появился новый дорожный знак, путающий водителей.
Фотографию знака в редакцию НГС прислал читатель утром 22 июня. По его словам, табличка висит у здания
«На опоре уличного освещения висит указатель вариантов проезда площади: левая стрела Красного проспекта посылает на проезд кольца против движения!» — прокомментировал фотографию автор.
Новосибирский автоюрист Денис Алмазов пояснил корреспонденту НГС, что знак не указывает порядок движения по кольцу площади Калинина. «Это информационный знак, разъясняющий месторасположение соседних улиц», — коротко прокомментировал автоюрист. В ГИБДД неофициально подтвердили, что это так.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда появился указатель и не поменялась ли схема движения по площади Калинина.
В апреле изрядно разрушенная Ипподромская магистраль окончательно превратилась из скоростной в тихоходную — городские власти обильно украсили улицу знаками ограничения скорости 40 км/ч.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем