Новосибирск вошёл в пятёрку городов с самыми низкими ценами в спортбарах

Аналитики сравнивали цены в 18 городах — к 11 городам чемпионата они добавили 7 миллионников
Аналитики сравнивали цены в 18 городах — к 11 городам чемпионата они добавили 7 миллионников

Новосибирск попал в пятёрку городов с самыми низкими ценами в спортбарах во время чемпионата мира по футболу. Рейтинг составили аналитики 2ГИС: они сравнили цены в 18 городах, добавив к 11 городам чемпионата 7 миллионников, в которых можно посмотреть футбол в большом количестве заведений.


Как сообщает 2ГИС, футбольные трансляции в 18 городах показывают почти 8000 баров, ресторанов и кафе — это 40% от общего количества таких мест. Несмотря на разный формат заведений, для краткости в исследовании они названы «спортбарами».


«Во всех городах исследования рассматривались заведения, в которых можно посмотреть трансляции ЧМ. В Новосибирске их 240 — это 28% от общего количества баров, ресторанов и кафе. Именно по ним считался средний чек. Сибирь не принимает матчи ЧМ, но в крупных городах региона множество заведений дают возможность посмотреть их в праздничной атмосфере. И, как показало исследование, сибирские миллионники, а особенно Новосибирск, отличаются относительно доступным средним чеком», — рассказал корреспонденту НГС руководитель PR-службы 2ГИС Максим Бугаев.


Выше всего он ожидаемо в Москве — 1240 рублей, ниже — в Калининграде (587 рублей). В Новосибирске средний чек равен 616 рублям, такая же сумма в Омске — эти города делят четвёртое и пятое место. Но доля баров в Омске выше — 29%, поэтому если ранжировать по дешевизне, то корректнее отнести Новосибирск на пятое место, пояснили в 2ГИС.


У Омска и Новосибирска равная сумма среднего чека, но разное количество заведений 
У Омска и Новосибирска равная сумма среднего чека, но разное количество заведений 


В целом по России средний чек составляет 929 рублей. Во время предыдущего чемпионата мира по футболу, который проходил в 2014 году в Бразилии, средний чек в российских барах с трансляциями был, по данным компании, 600 рублей. То есть вырос в полтора раза (на 55%), инфляция за это время составила 31%.


В основном общепит предлагает гостям чемпионата европейскую и русскую кухню. Также распространены итальянские, кавказские и японские меню.


«Если говорить о кухнях, то в этой части мы больше ориентировались на города чемпионата мира — какие виды кухонь они могут предложить приезжающим болельщикам. В Новосибирске нет матчей ЧМ, поэтому большого наплыва иностранных болельщиков сложно представить. Но в целом в городе наибольшее распространение получили европейская кухня, русская и итальянская», — добавил Максим Бугаев.


В начале июня 2ГИС показал на карте Новосибирска бары, где можно посмотреть матчи ЧМ по футболу

Прочтений: 2005
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