К Монументу Славы возложили цветы в знак скорби
Утром 22 июня новосибирцы пришли к Монументу Славы — они возложили цветы к Вечному огню.
А накануне возле Монумента Славы состоялась акция «Свеча памяти», которую провели также в знак скорби о начале войны.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова