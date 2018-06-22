К Монументу Славы возложили цветы в знак скорби

Утром 22 июня новосибирцы пришли к Монументу Славы — они возложили цветы к Вечному огню.


Сегодня прошло 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны. 22 июня назван Днём памяти и скорби
Сегодня прошло 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны. 22 июня назван Днём памяти и скорби


Возложить цветы к монументу приехали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников
Возложить цветы к монументу приехали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников


На памятную акцию приехали также ветераны боевых действий, ветераны труда, дети войны, представители молодёжных патриотических объединений и школьники, рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства НСО
На памятную акцию приехали также ветераны боевых действий, ветераны труда, дети войны, представители молодёжных патриотических объединений и школьники, рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства НСО


На монумент также принесли венки
На монумент также принесли венки


Также с утра здесь прозвучали выстрелы
Также с утра здесь прозвучали выстрелы


А накануне возле Монумента Славы состоялась акция «Свеча памяти», которую провели также в знак скорби о начале войны

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