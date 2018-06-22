Мэрия запретила митинг против повышения пенсионного возраста из-за угрозы терактов 1 июля

Новосибирцы уже дважды устраивали акции протеста против повышения пенсионного возраста

Мэрия отказала организаторам митинга против повышения НДС и пенсионного возраста, который был запланирован на 1 июля. Его запретили устраивать на каждой из 4 площадок, которые просили активисты: перед оперным театром, в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и у памятника царю Александру II. Одна из причин отказа: готовящиеся на это число теракты и бунт.







В письменном отказе, который есть в распоряжении редакции, обозначены три причины, первая из которых — данные антитеррористической комиссии.







«По информации антитеррористической комиссии Новосибирской области в сети Интернет высказываются призывы к проведению 1 июля 2018 года “терактов против правительства в каждом городе и устраиванию бунтов с поджогами тех кто защищает правительства” (цитата)», — сообщается в письменном отказе мэрии (орфография и пунктуация оригинальные).







Еще две причины — имеющаяся, по словам чиновников, информация, что на митинге участников будет больше, чем заявлено, а также возможность изменения темы акции.





«Подавали на четыре [места], чтобы выбрать хоть какое-то», — рассказал НГС член оргкомитета по проведению митинга Андрей Гладченко. Теперь, по его словам, активисты планируют обратиться в суд с этими письменными отказами и аудиозаписью устных ответов, чтобы оспорить запрет на проведение митинга.





Новосибирцы уже выходили на акцию протеста против повышения пенсионного возраста и цен на бензин 16 июня. Митинг прошёл в центре города у памятника Ленину. А за неделю до этого в Первомайском сквере состоялся пикет на эту же тему.