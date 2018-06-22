На ОбьГЭСе нашли пугающую гусеницу. И она реально страшная

Размер личинки — 10 сантиметров
Размер личинки — 10 сантиметров

Житель микрорайона ОбьГЭС Антон обнаружил в земле гигантскую личинку насекомого — около 10 сантиметров в длину.


Личинку нашли, когда готовили площадку для установки нового арт-объекта на улице Новоморской в Советском районе Новосибирска.


«Мы копали яму для арт-объекта. Это обычный газон и обычная трава. Никакого навоза или перегноя. <…> Не знаю, что это. <…> Мы отпустили ее, чтобы птицы не съели», — рассказал корреспонденту НГС житель микрорайона ОбьГЭС Антон.


Площадка на улице Новоморской, где нашли гигантскую личинку
Площадка на улице Новоморской, где нашли гигантскую личинку


По словам энтомолога Юрия Данилова, огромная личинка принадлежит майскому жуку, который плодится всё лето. Специалисты отмечают, что личинки майского жука являются вредителями для корнеплодов. 


«Обычно такие личинки в размерах до 10 сантиметров. Личинка майского жука живёт несколько лет, она растёт на протяжении 2–3 лет в земле. Зимой они зарываются глубже, а летом находятся в поверхностном слое почвы. Пик численности взрослых майских жуков уже практически кончился. Вообще первые майские жуки появляются в начале апреля, но в этом году они задержались из-за погоды», — рассказал корреспонденту НГС энтомолог.


Найденную личинку закопали обратно в землю
Найденную личинку закопали обратно в землю


Июнь в Новосибирске — традиционное время активности и кровососущих насекомых. Комары и мошки в этом году припозднились из-за майских холодов, но специалисты говорят, пик размножения назойливых насекомых еще впереди.

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