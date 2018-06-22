На ОбьГЭСе нашли пугающую гусеницу. И она реально страшная
Житель микрорайона ОбьГЭС Антон обнаружил в земле гигантскую личинку насекомого — около 10 сантиметров в длину.
Личинку нашли, когда готовили площадку для установки нового арт-объекта на улице Новоморской в Советском районе Новосибирска.
«Мы копали яму для арт-объекта. Это обычный газон и обычная трава. Никакого навоза или перегноя. <…> Не знаю, что это. <…> Мы отпустили ее, чтобы птицы не съели», — рассказал корреспонденту НГС житель микрорайона ОбьГЭС Антон.
По словам энтомолога Юрия Данилова, огромная личинка принадлежит майскому жуку, который плодится всё лето. Специалисты отмечают, что личинки майского жука являются вредителями для корнеплодов.
«Обычно такие личинки в размерах до 10 сантиметров. Личинка майского жука живёт несколько лет, она растёт на протяжении 2–3 лет в земле. Зимой они зарываются глубже, а летом находятся в поверхностном слое почвы. Пик численности взрослых майских жуков уже практически кончился. Вообще первые майские жуки появляются в начале апреля, но в этом году они задержались из-за погоды», — рассказал корреспонденту НГС энтомолог.
Июнь в Новосибирске — традиционное время активности и кровососущих насекомых. Комары и мошки в этом году припозднились из-за майских холодов, но специалисты говорят, пик размножения назойливых насекомых еще впереди.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото предоставлено очевидцем Антоном