День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие

Трансляция обновляется

Сегодня Новосибирск отмечает 125 лет со дня своего основания. Городские власти приготовили масштабную программу праздника - мероприятия пройдут по всему городу, а закончатся поздно вечером фестивалем фейерверков. Команда НГС сегодня весь день будет с вами и расскажет в режиме онлайн, как город и его жители отмечают юбилей. Генеральный партнер нашего онлайн-репортажа - ГК «Дискус».







О том, как Новосибирск празднует свое 125-летие, расскажут не только корреспонденты НГС, но и жители города - весь день мы готовы публиковать ваши фото, видео и рассказы о том, что происходит на улицах мегаполиса: пишите нам на news@ngs.ru, через форму "Сообщить свою новость" на нашем сайте, а также в редакционный Whatsapp на номер 8-923-157-0000.





10:34

На Красном проспекте у здания Облпотребсоюза тоже продают еду — правда, преимущественно попкорн и сахарную вату.













10:29

На парковке перед НГАХА водители экскаваторов соревнуются в изяществе. Снять ковшом кепку с вешалки? Легко!









10:28

Тем временем в нашей официальной группе Вконтакте мы запустили еще одну видео-трансляцию - рассказываем и показываем, что происходит на площади Ленина и в окрестностях в режиме онлайн.









10:20

Вот бедолага, как же он сегодня умается в таком костюме-то...









10:15

В Первомайском сквере можно снять великолепный портрет в приятной компании матросов.









10:08

Стас Соколов обнаружил очень даже милые пряники с видами Новосибирска на сахарной глазури. С мишкой - прям мимими!

















10:05

Если вы собирались к 10.00 на заявленный у кинотеатра "Маяковский" фестиваль стрит-арта, советуем пока немного погулять: начало сдвинулось на неопределенный срок, на площадке пусто. Как сообщили нашим корреспондентам организаторы, старт мероприятия перенесли на 12.00.









10:02

А, нет, бесплатная еда еще осталась - раздают сосиски. Найти ее можно по гигантской очереди голодных зрителей, в конце которой притаилось гигантское волосатое нечто. Мы искренне надеемся, что это все-таки сосиска.









Порции, прямо скажем, не поражают воображение (на фото - две):









09:58

С ресторанной улицы Ленина ушел мэр - а с ним и халява, иронизирует Стас Соколов. Теперь вся еда - за деньги. Початок жареной кукурузы, например, стоит 170 рублей.









Плов по 200 рублей за порцию тоже уже заканчивается. Если так пойдет - к обеду все съедят! Так что перед тем, как выдвинуться в центр, советуем подкрепиться дома как следует.









09:54

Параллельно с корреспондентами НГС на площади этим утром работает и наш неутомимый аргентинский фотокорр Густаво Веласкес. Вот каким он увидел открытие праздника.





























09:51

Новосибирцы начали активно поздравлять город и в «Инстаграме».













09:45

В сквере на Орджоникидзе устроили ВДНХ (о чем напоминают 4 огромные буквы на газоне). Сравнивать с оригинальной ВДНХ в Москве, пожалуй, не будем и воздержимся от комментариев. Просто смотрите на фото:









09:41

Гастрономическая улица, видимо, разбудила новосибирцев — читатели стали присылать видео в редакцию.

Мужчина поёт песню «Виновата ли я» на фоне самовара с баранками





09:38

«Сегодня, в честь Дня города, каждый должен прожевать свой блинчик 125 раз», — объявляет гастрономический конкурс ведущий.





Видео от читателя НГС









09:38

На улице Орджоникидзе - выставка старой пожарной техники. В том числе водокачки, которую к месту пожара привозили на лошади. Техника настоящая, а вот конь - пластиковый :(









09:36

Прямое включение с улицы Ленина, где рестораторы будут сегодня весь день кормить новосибирцев. Ведет ее догадайтесь кто - конечно же, мы могли доверить это только нашему кулинарному критику Стасу Соколову.









09:33

А вот и первые комментарии от новосибирцев: «Понятно, что дизайнеры сцены вдохновлялись Кандинским, Малевичем и прочим конструктивизмом, но по факту получился гигантский ценник "Ленты"», - иронизирует пользователь cerb. А вам, кстати, нравится стилистика оформления дня города - яркий, но лаконичный авангард?













09:30

Срочное сообщение: на ресторанной улице Ленина не выдержали и начали есть до прихода мэра. Блинов уже не осталось, передает Стас Соколов.









09:15

Напоминаем, что в центр города проехать не просто: движение закрыто на 18 улицах. Кроме того, до окончания фестиваля фейерверков «Огни в честь любимого города» будет перекрыт въезд на набережную Оби от автосалона «Макс Моторс» и на территорию парка «Городское начало» с улицы Фабричной и площади инженера Будагова.









09:13

На сцене тем временем Анна Терешкова поздравляет Новосибирск с днем рождения. Сегодня ещё международный олимпийский день, напоминает ей Евгений Подгорный. Зарядку, кстати, будет завершать чемпион мира по ушу Сергей Суховей. Он проводит китайскую зарядку: нужно представить, что ты врос в землю. Не знаем, как зрители, а ведущие трансляции сегодня определенно врастут в стулья: мы тут подсчитали, что Новосибирск будет отмечать свой день рождения 14,5 часов подряд.





А вот и видео зарядки подоспело:









В такой компании и позаниматься не лень!





















09:11

Кто куда, а наш кулинарный критик Стас Соколов отправился на улицу Ленина, где этим утром ему был обещан завтрак в компании врио губернатора Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя. Рестораторы выставили блюда на столы, но редким прохожим попробовать не дают: ждут чиновников. Работники кафе на Ленина говорят: «Мэр пройдет - можете все съесть», - сообщает с места событий наш колумнист.













09:08

Зарядка началась: на сцене спортсмены Кирилл Куликов и Никита Кожевников, а также Любовь Шутова, Миша Алоян и Евгений Подгорный. Они проведут утреннюю зарядку. Желающих размяться, кстати, не так уж и мало.









09:00

Корреспонденты НГС протестировали приложение «ЭтоНово», которое мэрия Новосибирска выпустила к празднику: показывая контролёру его страницу, сегодня действительно можно проезжать в метро бесплатно. В нём же есть расписание всех мероприятий.













08:54

У НГАХА стоят машины уборочной техники - их пригнали на праздничный парад, который должен был начаться в 8.30. Но колонна почему-то никуда не двигается. Уборочная техника есть, но не работает - очень символично для Новосибирска.





Техника на Красном проспекте





Перед праздником площади Ленина тщательно вымыли





08:50

Зрителей на площади все больше и больше. Люди, откуда вы, почему вам не спится в такую рань?!









08:49

Наш обозреватель Стас Соколов иронизирует: какой же праздник без заборов? Площадь Ленина действительно со всех сторон ограждена. Имейте ввиду: чтобы попасть на праздник, придется проходить через рамки металлоискателей.





Заборы на площади Ленина





08:42

Как и всякий, кто переступил через 100-летний порог и заботится о себе, Новосибирск начинает утро с зарядки. У главной сцены собрались сотни новосибирцев на разминку, сообщают наши корреспонденты.





Не смотря на раннее утро, на площади уже появились первые зрители





Мэр Локоть в компании начальника департамента по культуре Анны Терешковой тоже пришел на зарядку.





08:40

У главной сцены на площади Ленина суета. Ведущая обещает, что все начнется "с минуты на минуту", но пока не совсем понятно - для кого. Прохожих пока немного - видимо, начало праздника многие просто проспят.





Главная сцена праздника





Ведущие шутят, намекая на ночной ливень: «Не все еще проснулись, но уже помылись». С погодой, кажется, нам в этом году и правда повезло. Впрочем, сервис НГС.Погода обещает, что днем будет хоть и жарко, до +27, но вероятен дождь. Что ж, мы будем рады ошибиться!



