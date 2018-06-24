День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие

Трансляция обновляется
День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)

Сегодня Новосибирск отмечает 125 лет со дня своего основания. Городские власти приготовили масштабную программу праздника - мероприятия пройдут по всему городу, а закончатся поздно вечером фестивалем фейерверков. Команда НГС сегодня весь день будет с вами и расскажет в режиме онлайн, как город и его жители отмечают юбилей. Генеральный партнер нашего онлайн-репортажа - ГК «Дискус».


О том, как Новосибирск празднует свое 125-летие, расскажут не только корреспонденты НГС, но и жители города - весь день мы готовы публиковать ваши фото, видео и рассказы о том, что происходит на улицах мегаполиса: пишите нам на news@ngs.ru, через форму "Сообщить свою новость" на нашем сайте, а также в редакционный Whatsapp на номер 8-923-157-0000.


На Красном проспекте у здания Облпотребсоюза тоже продают еду — правда, преимущественно попкорн и сахарную вату. 


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


На парковке перед НГАХА водители экскаваторов соревнуются в изяществе. Снять ковшом кепку с вешалки? Легко!



Тем временем в нашей официальной группе Вконтакте мы запустили еще одну видео-трансляцию - рассказываем и показываем, что происходит на площади Ленина и в окрестностях в режиме онлайн.



Вот бедолага, как же он сегодня умается в таком костюме-то...


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


В Первомайском сквере можно снять великолепный портрет в приятной компании матросов.


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Стас Соколов обнаружил очень даже милые пряники с видами Новосибирска на сахарной глазури. С мишкой - прям мимими!


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Если вы собирались к 10.00 на заявленный у кинотеатра "Маяковский" фестиваль стрит-арта, советуем пока немного погулять: начало сдвинулось на неопределенный срок, на площадке пусто. Как сообщили нашим корреспондентам организаторы, старт мероприятия перенесли на 12.00.


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


А, нет, бесплатная еда еще осталась - раздают сосиски. Найти ее можно по гигантской очереди голодных зрителей, в конце которой притаилось гигантское волосатое нечто. Мы искренне надеемся, что это все-таки сосиска.


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Порции, прямо скажем, не поражают воображение (на фото - две):


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


С ресторанной улицы Ленина ушел мэр - а с ним и халява, иронизирует Стас Соколов. Теперь вся еда - за деньги. Початок жареной кукурузы, например, стоит 170 рублей.


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Плов по 200 рублей за порцию тоже уже заканчивается. Если так пойдет - к обеду все съедят! Так что перед тем, как выдвинуться в центр, советуем подкрепиться дома как следует.


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Параллельно с корреспондентами НГС на площади этим утром работает и наш неутомимый аргентинский фотокорр Густаво Веласкес. Вот каким он увидел открытие праздника.



День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Новосибирцы начали активно поздравлять город и в «Инстаграме».




В сквере на Орджоникидзе устроили ВДНХ (о чем напоминают 4 огромные буквы на газоне). Сравнивать с оригинальной ВДНХ в Москве, пожалуй, не будем и воздержимся от комментариев. Просто смотрите на фото:


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Гастрономическая улица, видимо, разбудила новосибирцев — читатели стали присылать видео в редакцию.

Мужчина поёт песню «Виновата ли я» на фоне самовара с баранками 


«Сегодня, в честь Дня города, каждый должен прожевать свой блинчик 125 раз», — объявляет гастрономический конкурс ведущий. 


Видео от читателя НГС



На улице Орджоникидзе - выставка старой пожарной техники. В том числе водокачки, которую к месту пожара привозили на лошади. Техника настоящая, а вот конь - пластиковый :(


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Прямое включение с улицы Ленина, где рестораторы будут сегодня весь день кормить новосибирцев. Ведет ее догадайтесь кто - конечно же, мы могли доверить это только нашему кулинарному критику Стасу Соколову.



А вот и первые комментарии от новосибирцев: «Понятно, что дизайнеры сцены вдохновлялись Кандинским, Малевичем и прочим конструктивизмом, но по факту получился гигантский ценник "Ленты"», - иронизирует пользователь cerb. А вам, кстати, нравится стилистика оформления дня города - яркий, но лаконичный авангард?


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Срочное сообщение: на ресторанной улице Ленина не выдержали и начали есть до прихода мэра. Блинов уже не осталось, передает Стас Соколов.


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Напоминаем, что в центр города проехать не просто: движение закрыто на 18 улицах. Кроме того, до окончания фестиваля фейерверков «Огни в честь любимого города» будет перекрыт въезд на набережную Оби от автосалона «Макс Моторс» и на территорию парка «Городское начало» с улицы Фабричной и площади инженера Будагова.



На сцене тем временем Анна Терешкова поздравляет Новосибирск с днем рождения. Сегодня ещё международный олимпийский день, напоминает ей Евгений Подгорный. Зарядку, кстати, будет завершать чемпион мира по ушу Сергей Суховей. Он проводит китайскую зарядку: нужно представить, что ты врос в землю. Не знаем, как зрители, а ведущие трансляции сегодня определенно врастут в стулья: мы тут подсчитали, что Новосибирск будет отмечать свой день рождения 14,5 часов подряд.


А вот и видео зарядки подоспело:



В такой компании и позаниматься не лень!


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Кто куда, а наш кулинарный критик Стас Соколов отправился на улицу Ленина, где этим утром ему был обещан завтрак в компании врио губернатора Андрея Травникова и мэра Анатолия Локтя. Рестораторы выставили блюда на столы, но редким прохожим попробовать не дают: ждут чиновников. Работники кафе на Ленина говорят: «Мэр пройдет - можете все съесть», - сообщает с места событий наш колумнист.


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Зарядка началась: на сцене спортсмены Кирилл Куликов и Никита Кожевников, а также Любовь Шутова, Миша Алоян и Евгений Подгорный. Они проведут утреннюю зарядку. Желающих размяться, кстати, не так уж и мало.


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Корреспонденты НГС протестировали приложение «ЭтоНово», которое мэрия Новосибирска выпустила к празднику: показывая контролёру его страницу, сегодня действительно можно проезжать в метро бесплатно. В нём же есть расписание всех мероприятий. 


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)



У НГАХА стоят машины уборочной техники - их пригнали на праздничный парад, который должен был начаться в 8.30. Но колонна почему-то никуда не двигается. Уборочная техника есть, но не работает - очень символично для Новосибирска.


Техника на Красном проспекте
Техника на Красном проспекте


Перед праздником площади Ленина тщательно вымыли
Перед праздником площади Ленина тщательно вымыли


Зрителей на площади все больше и больше. Люди, откуда вы, почему вам не спится в такую рань?!


День города в режиме онлайн: Новосибирск отмечает 125-летие (онлайн-трансляция)


Наш обозреватель Стас Соколов иронизирует: какой же праздник без заборов? Площадь Ленина действительно со всех сторон ограждена. Имейте ввиду: чтобы попасть на праздник, придется проходить через рамки металлоискателей.


Заборы на площади Ленина
Заборы на площади Ленина


Как и всякий, кто переступил через 100-летний порог и заботится о себе, Новосибирск начинает утро с зарядки. У главной сцены собрались сотни новосибирцев на разминку, сообщают наши корреспонденты.


Не смотря на раннее утро, на площади уже появились первые зрители
Не смотря на раннее утро, на площади уже появились первые зрители


Мэр Локоть в компании начальника департамента по культуре Анны Терешковой тоже пришел на зарядку.
Мэр Локоть в компании начальника департамента по культуре Анны Терешковой тоже пришел на зарядку.


У главной сцены на площади Ленина суета. Ведущая обещает, что все начнется "с минуты на минуту", но пока не совсем понятно - для кого. Прохожих пока немного - видимо, начало праздника многие просто проспят.


Главная сцена праздника
Главная сцена праздника


Ведущие шутят, намекая на ночной ливень: «Не все еще проснулись, но уже помылись». С погодой, кажется, нам в этом году и правда повезло. Впрочем, сервис НГС.Погода обещает, что днем будет хоть и жарко, до +27, но вероятен дождь. Что ж, мы будем рады ошибиться!


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