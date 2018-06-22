Какая боль: новосибирец потерял два билета на ЧМ-2018 на Центральном рынке

Новосибирец Андрей Тузовский объявил награду в 10 тысяч рублей тому, кто вернёт ему потерянные билеты на чемпионат мира по футболу — FIFA отказывается пускать его на матч без оригинала билета, сообщил Тузовский корреспонденту НГС.





Новосибирец заплатил за билеты на ЧМ 35 тысяч рублей, однако не сможет попасть на матчи без оригинальных билетов





39-летний мужчина купил билеты ещё в марте — на 1/8 30 июня и на четвертьфинал, оба матча пойдут в Сочи. За билеты новосибирец заплатил 35 тысяч рублей — за первый билет он отдал 14 тысяч, а за второй — 21 тысячу. Днём 31 мая Тузовский забрал билеты в службе доставки, сделал селфи с ними и отправился за продуктами на Центральный рынок, где пробыл с 14:00 до 16:00.





«Курьерская служба недалеко от Центрального рынка. Забрал билеты и пошёл за продуктами — мясом и овощами. Видимо, пока покупал, пакет то ли выронил, то ли что. Думаю, потерял где-то со стороны улицы Крылова.Заметил уже в четыре часа, когда собрался домой и решил проверить, всё ли на месте, а пакета уже не было. Пошёл обратно, но никто ничего не видел. Даже объявления на рынке развесил, подозреваю, что их выкинули», — описывает время и места потери Андрей Тузовский.

Билеты лежали в пакете курьерской службы

Андрей Тузовский сразу же обратился за дубликатами в FIFA, однако организаторы чемпионата сказали, что ничем не могут ему помочь.





«Цены этим билетам нет, они все именные, на них уже выбито моё имя. Без паспорта на стадион не пустят. В FIFA сказали, что дубликатов не выдают, что билеты делают в единственном экземпляре, чтобы избежать мошенничества. У меня есть фотография билетов, взял в полиции справку об утере билетов, взял копию банковского перевода об оплате, у меня есть паспорт болельщика — все документы, кроме билетов. В FIFA говорят, что решатся будет в билетном центре, но шансов у меня практически нет. Готов дать вознаграждение 10 тысяч рублей тому, кто вернёт», — добавил Тузовский. Болельщик должен вылететь в Сочи уже 28 июня.





Если вы нашли конверт с билетами на чемпиона мира по футболу, просим обратиться в редакцию НГС по телефону 8–923–157–00–00.





Большинство новосибирцев смотрят мундиаль дома: накануне две тысячи футбольных болельщиков посмотрели ночной матч с Египтом на Михайловской набережной.