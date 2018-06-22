Какая боль: новосибирец потерял два билета на ЧМ-2018 на Центральном рынке
Новосибирец Андрей Тузовский объявил награду в 10 тысяч рублей тому, кто вернёт ему потерянные билеты на чемпионат мира по футболу — FIFA отказывается пускать его на матч без оригинала билета, сообщил Тузовский корреспонденту НГС.
39-летний мужчина купил билеты ещё в марте — на 1/8 30 июня и на четвертьфинал, оба матча пойдут в Сочи. За билеты новосибирец заплатил 35 тысяч рублей — за первый билет он отдал 14 тысяч, а за второй — 21 тысячу. Днём 31 мая Тузовский забрал билеты в службе доставки, сделал селфи с ними и отправился за продуктами на Центральный рынок, где пробыл с 14:00 до 16:00.
«Курьерская служба недалеко от Центрального рынка. Забрал билеты и пошёл за продуктами — мясом и овощами. Видимо, пока покупал, пакет то ли выронил, то ли что. Думаю, потерял где-то со стороны улицы Крылова.Заметил уже в четыре часа, когда собрался домой и решил проверить, всё ли на месте, а пакета уже не было. Пошёл обратно, но никто ничего не видел. Даже объявления на рынке развесил, подозреваю, что их выкинули», — описывает время и места потери Андрей Тузовский.
Андрей Тузовский сразу же обратился за дубликатами в FIFA, однако организаторы чемпионата сказали, что ничем не могут ему помочь.
«Цены этим билетам нет, они все именные, на них уже выбито моё имя. Без паспорта на стадион не пустят. В FIFA сказали, что дубликатов не выдают, что билеты делают в единственном экземпляре, чтобы избежать мошенничества. У меня есть фотография билетов, взял в полиции справку об утере билетов, взял копию банковского перевода об оплате, у меня есть паспорт болельщика — все документы, кроме билетов. В FIFA говорят, что решатся будет в билетном центре, но шансов у меня практически нет. Готов дать вознаграждение 10 тысяч рублей тому, кто вернёт», — добавил Тузовский. Болельщик должен вылететь в Сочи уже 28 июня.
Если вы нашли конверт с билетами на чемпиона мира по футболу, просим обратиться в редакцию НГС по телефону 8–923–157–00–00.
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Дарья Януш
Фото Андрея Тузовского