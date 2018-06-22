Иномарка и санитарная машина столкнулись на Титова: пострадал один человек

Пострадавшего мужчину увезли в больницу

Утром 22 июня в Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль столкнулся с санитарной машиной — в столкновении пострадал мужчина из иномарки, которого увезли в больницу.







Согласно информации в социальных сетях, авария произошла около 9:10 на перекрёстке улиц Титова и Пермской. Очевидцы в соцсетях сообщают, что водитель иномарки «Ниссан» не пропустил санитарную машину, которая ехала на зелёный свет с проблесковыми маячками и сиреной.





«Действительно, столкновение было, но это не скорая помощь Новосибирска. Эта санитарная машина нам не принадлежит. Пострадавший там один мужчина, который находился в легковом автомобиле», — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, не уточнив, кому принадлежала санитарная машина.





По словам Большаковой, пострадавшего доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.





Вечером 7 июня в центре Новосибирска на бок легла скорая помощь — авария произошла на площади Ленина.

