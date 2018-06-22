Двум трамваям на левом берегу поменяли маршруты на сутки

Маршруты трамваев поменяются из-за ремонта путей на пересечении улиц Связистов и Алма-Атинской

В Новосибирске трамваи № 10 и 18 изменят свои маршруты на сутки из-за ремонта путей на Троллейном жилмассиве.







«В связи с проведением ремонтных работ <…> на трамвайных путях в районе дома № 76 по улице Алма-Атинская с 00:00 25 июня 2018 года до 5:00 27 июня 2018 года производится закрытие трамвайного движения по направлению от улицы Волховская к улице Широкая», — сообщается на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ).







На это время сократится маршрут трамвая № 10 — его конечной остановкой станет «ТЭЦ-2».







После остановки «Улица Районная» «десятка» выедет с Вертковской на Троллейную, но свернёт не налево, как обычно, а направо — в сторону улицы Широкой и поедет до остановки «ТЭЦ-2». По этому же пути трамвай № 10 будет ходить и обратно.







Красной линией обозначен временный маршрут трамвая № 10 , по синей линии он ходить не будет





Трамвай № 18 изменит свой путь только при движении в сторону посёлка Чемской. После остановки «Школа № 174 » на Юго-Западном жилмассиве он поедет не прямо — по улице Связистов, а свернёт направо — на улицу Волховскую. По Волховской, 9-й Гвардейской Дивизии и Троллейной трамвай выедет на улицу Широкую, а дальше вернётся на свой обычный маршрут. В обратном направлении — в сторону Юго-Западного жилмассива — трамвай № 18 будет ходить как обычно.







Маршрут трамвая № 18 изменится только в одном направлении — временный вариант обозначен красной линией





Дополнение: После публикации новости в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что сроки изменения этих трамвайных маршрутов перенесли. Маршруты изменятся не в начале следующей недели, а на период с 00:00 14 июля до 5:30 16 июля.



