Двум трамваям на левом берегу поменяли маршруты на сутки
В Новосибирске трамваи
«В связи с проведением ремонтных работ <…> на трамвайных путях в районе дома
На это время сократится маршрут трамвая
После остановки «Улица Районная» «десятка» выедет с Вертковской на Троллейную, но свернёт не налево, как обычно, а направо — в сторону улицы Широкой и поедет до остановки «ТЭЦ-2». По этому же пути трамвай
Трамвай
Дополнение: После публикации новости в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что сроки изменения этих трамвайных маршрутов перенесли. Маршруты изменятся не в начале следующей недели, а на период с 00:00 14 июля до 5:30 16 июля.
В конце прошлой недели трамвай
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова (1), фрагменты справочника 2ГИС (2, 3)