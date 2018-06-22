На въезде в Академгородок погасли светофоры: собралась серьёзная пробка

По проспекту Строителей растянулся затор

Утром 22 июня на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей в Советском районе Новосибирска отключились светофоры.







Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах в 9:13.





«На перекрёстке нет электричества. "Электросети" выехали уже на место, наши специалисты уже там работают. В течение двух часов работу светофора восстановят. ГИБДД мы предупредили», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, на проспекте Строителей собрался серьёзный затор.





Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч





Накануне вечером светофоры погасли на перекрёстке Плановой и Дуси Ковальчук — водители проезжали перекрёсток интуитивно.

