На въезде в Академгородок погасли светофоры: собралась серьёзная пробка

По проспекту Строителей растянулся затор  
По проспекту Строителей растянулся затор  

Утром 22 июня на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей в Советском районе Новосибирска отключились светофоры.


Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах в 9:13. 


«На перекрёстке нет электричества. "Электросети" выехали уже на место, наши специалисты уже там работают. В течение двух часов работу светофора восстановят. ГИБДД мы предупредили», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на проспекте Строителей собрался серьёзный затор.


Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч
Скорость автомобилей в потоке не превышает 5 км/ч


Накануне вечером светофоры погасли на перекрёстке Плановой и Дуси Ковальчук — водители проезжали перекрёсток интуитивно. 

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