Выкрали секретные документы и захватили бандита: на полигоне Шилово прошла тренировка спецназа

Чтобы пробраться в лагерь условного противника, спецназовцы пробежали больше 10 километров

На полигоне Шилово в Новосибирской области прошли занятия спецназа по боевой подготовке: военные захватили секретные документы в глубоком тылу условного противника.







«По замыслу тренировки, группа спецназа в полной экипировке совершила марш-бросок на расстояние свыше 10 км на территорию лагеря подготовки условного противника. Для разведки местности, чтобы остаться не замеченными, военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты "Тахеон". На командном пункте спецназ произвёл захват секретных документов и доставил их в штаб», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.







Кроме того, во время занятий спецназовцы устроили засаду на механизированную колонну. Они атаковали бронированную технику и захватили в плен командира условной группы бандитов.







В пресс-службе ЦВО уточнили, что в занятиях по боевой подготовке приняли участие более 100 спецназовцев, а также бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тигр».







Ранее новосибирские спецназовцы провели занятия на горных хребтах в Саянах — во время учений военные поднялись на высоту 2400 метров и захватили лагерь условного противника.

