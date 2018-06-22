Пропавший после поездки на СТО таксист нашёлся спустя пять дней

Пропавшего искали полиция и волонтёры

Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 36-летнего таксиста Евгения Вьюна, который пропал на прошлой неделе после поездки на СТО.







«Найден, жив! Подробности разглашать мы не можем», — сообщили в поисковом отряде «Маяк» вечером 21 июня.







Руководитель поискового отряда Павел Злобин уточнил корреспонденту НГС, что пропавшего удалось найти благодаря совместной работе полиции и волонтёров.







Ранее в «Маяке» рассказывали, что таксист Евгений Вьюн исчез 16 июня — в 21:00 он выехал с СТО на улице Театральной в Дзержинском районе Новосибирска на своей машине ZAZ Chance золотистого цвета. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. По данным волонтёров, со своей семьёй пропавший не ссорился.







Среди его особых примет волонтёры называли татуировки на ноге, руке и плече, а также отмечали, что Евгений Вьюн почти всегда носит солнцезащитные очки.

