Будут экономить на еде: крупный агрохолдинг прогнозирует падение покупательской способности россиян

Эксперты предрекают падение спроса на мясо
Эксперты предрекают падение спроса на мясо

Повышение НДС с 18 до 20% и последующий за ним рост потребительских цен скажется на покупательной способности россиян и снижении уровня жизни населения страны. Об этом сообщает на своём сайте группа компаний «Русагро».


Её эксперты считает повышение НДС «негативной мерой» и отмечают, что хотя потребитель экономит на продуктах питания в последнюю очередь, возможно сокращения спроса на такие продукты, как мясо. Кроме того, эксперты «Русагро» считают, что «из-за роста налоговой нагрузки и ухудшения ожиданий в 2019 году есть риск замедления деловой активности и снижения темпов роста ВВП».


Недавно НГС сообщал, что к повышению НДС негативно относятся многие новосибирские предприниматели, считая, что рост цен будет по всей цепочке поставщиков товаров и услуг.

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