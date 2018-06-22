Будут экономить на еде: крупный агрохолдинг прогнозирует падение покупательской способности россиян
Повышение НДС с 18 до 20% и последующий за ним рост потребительских цен скажется на покупательной способности россиян и снижении уровня жизни населения страны. Об этом сообщает на своём сайте группа компаний «Русагро».
Её эксперты считает повышение НДС «негативной мерой» и отмечают, что хотя потребитель экономит на продуктах питания в последнюю очередь, возможно сокращения спроса на такие продукты, как мясо. Кроме того, эксперты «Русагро» считают, что «из-за роста налоговой нагрузки и ухудшения ожиданий в 2019 году есть риск замедления деловой активности и снижения темпов роста ВВП».
Недавно НГС сообщал, что к повышению НДС негативно относятся многие новосибирские предприниматели, считая, что рост цен будет по всей цепочке поставщиков товаров и услуг.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Валерий Иванов
Фото Стаса Соколова