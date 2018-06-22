Пошёл в рост: в Толмачёво принято решение о расширении грузового терминала

Рекордным стал рейс Sky Gates с 40 тоннами почтовых отправлений из Китая на борту
Рекордным стал рейс Sky Gates с 40 тоннами почтовых отправлений из Китая на борту

За пять месяцев этого года аэропорт «Толмачёво» обслужил почти 13 тысяч тонн груза и почты – это на 13% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Акционерами аэропорта принято решение о расширении грузового терминала, сообщается на сайте АО «Аэропорт Толмачево».


«В связи с возросшей активностью партнёров крайне важно развитие аэродромной инфраструктуры, её соответствие современным требованиям авиакомпаний, — отмечает генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.



Крайне важно развитие аэродромной инфраструктуры
Крайне важно развитие аэродромной инфраструктуры



Сегодня аэропорт обслуживает регулярные рейсы российских и иностранных авиакомпаний: Cargolux, Lufthansa Cargo, Uni-top Airlines, «Волга-Днепр», «Авиастар-ТУ», AirBridgeCargo, CargoLogicAir – всего до 55 грузовых рейсов с транзитными посадками в неделю.


Так с апреля авиакомпания Lufthansa Cargo увеличила частоту технических посадок в Новосибирске и выполняет 15 рейсов в неделю, связывающих Франкфурт с крупнейшими аэропортами Китая, Японии и Гонконга. За это же время китайская авиакомпания Sky Gates увеличила частоту полётов с 1 до 3 раз в неделю из Китая и Европы в Новосибирск и с техническими, и с коммерческими посадками.


Вчера НГС также сообщал о внеплановой посадке в Толмачёво рейса Москва — Томск утром 21 июня.



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