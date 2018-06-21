У Монумента Славы в Новосибирске зажгли сотни свечей памяти

«Свеча памяти» — это международная акция, которая проводится с 2009 года. Участники акции собираются дважды — перед Днем Победы 9 Мая и накануне 22 июня (Дня памяти и скорби).

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Валерий Иванов

Фото Густаво Зырянова

