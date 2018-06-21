В Новосибирске открылась выставка памяти художника Александра Шурица
Сегодня, 21 июня, в Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ) открылась выставка, посвящённая памяти художника Александра Шурица. В экспозицию включены новые работы 25 членов Союза художников России, а также работы, представляющие важный период творчества самого мастера - с 1996 по 2017 годы.
В выставке приняли участие такие известные далеко за пределами Новосибирска художники и друзья Александра Шурица, как Елена и Андрей Бертолло, Сергей Беспамятных, Виктор Бухаров, Сергей Гребенников, Тамара Грицюк, Александр Жуков, Алёна Залуцкая, Вадим Иванкин, Михаил Казаковцев, Александр Крутиков, Валерий Кузнецов, Сергей Меньшиков, Сергей Мосиенко, Валерий Нестеров, Михаил Омбыш-Кузнецов и многие другие.
Осенью прошлого года НГС писал о выставке «17 год», которая также была связана с именем Александра Шурица.
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Валерий Иванов
Фото Светланы Албаут