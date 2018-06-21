Женщина выпала из окна 9-этажного дома в Заельцовском районе Новосибирска

Женщина выпала из окна 9-этажного дома в Заельцовском районе Новосибирска

Сегодня вечером из окна 8-го этажа жилого дома на улице Лебедевского выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Врач, прибывшей по вызову скорой помощи, смог лишь зафиксировать смерть женщины. По словам очевидцев, женщина выпала из окна случайно.


«Я только шлепок слышала, а когда выбежала на балкон — она надо мной жила, она уже лежала. Свидетель сказал, что выпала случайно, а как конкретно — не говорил», — рассказала корреспонденту НГС соседка погибшей.


На станции скорой помощи корреспонденту НГС подтвердили смерть женщины, отказавшись сообщить подробности.

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