На перекрёстке Плановой и Дуси Ковальчук погасли светофоры

Светофоры не работают как минимум полчаса
Светофоры не работают как минимум полчаса

На перекрёстке Плановой и Дуси Ковальчук в Заельцовском районе погасли светофоры — машины проезжают перекрёсток интуитивно. 


Отметка на Яндекс.Картах об отключении светофора на перекрёстке появилась в 21:16. 


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на перекрестке не работают. «Аварийное отключение электроэнергии. Не знаем почему, до скольки — тоже не знаем. Сообщено в ГИБДД», — сообщил диспетчер.


На момент публикации регулировщиков на перекрёстке не было. 


19 июня на пересечении улиц Большевистской и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры, из-за чего собралась большая пробка. 

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