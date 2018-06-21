На перекрёстке Плановой и Дуси Ковальчук погасли светофоры

Светофоры не работают как минимум полчаса

На перекрёстке Плановой и Дуси Ковальчук в Заельцовском районе погасли светофоры — машины проезжают перекрёсток интуитивно.







Отметка на Яндекс.Картах об отключении светофора на перекрёстке появилась в 21:16.





В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофоры на перекрестке не работают. «Аварийное отключение электроэнергии. Не знаем почему, до скольки — тоже не знаем. Сообщено в ГИБДД», — сообщил диспетчер.







На момент публикации регулировщиков на перекрёстке не было.





19 июня на пересечении улиц Большевистской и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры, из-за чего собралась большая пробка.

