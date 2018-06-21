Почти как дом: на площади Ленина поставили огромную разноцветную сцену ко Дню города

На площади Ленина поставили большую разноцветную сцену для проведения праздничной программы в день 125-летия Новосибирска. 


Сцена на площади Ленина к 125-летию города
Сцена на площади Ленина к 125-летию города


По наблюдению корреспондента, работы ещё продолжаются. Сцена оформлена символичными цветами Дня города — красным, синим, жёлтым. Наверху цифры, обозначающие возраст «именинника». 


24 июня днём на сцене площади Ленина выступят вокальные и танцевальные коллективы, запланирован концерт коллективов филармонии и солистов оперного театра. В 22:15 начнётся выступление одного из хедлайнеров праздника — экс-участник группы Ні-Fi Митя Фомин споёт под аккомпанемент симфонического оркестра.


На днях к 125-летию Новосибирска в центре города появились плакаты, рассказывающие историю города

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