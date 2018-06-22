Метрополитен продлил на час работу в День города

Метро закроется в 1:00 вместо полуночи

Новосибирские власти объявили о том, что в ночь с 24 на 25 июня метрополитен продлит свою работу на час.







После Дня города станции метро закончат работать в 1:00, в то время как обычное время их закрытия — полночь.







«Переход между станциями "Красный проспект" и "Сибирская" также будет работать до 1:00. Последние поезда отправятся с конечных станций в 1:02», — предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Ранее новосибирцам в День города пообещали бесплатный проезд в метро. Чтобы пройти через турникет без жетона, нужно скачать специальное приложение.





В мэрии также сообщили, что вечером в воскресенье, 24 июня, после празднования Дня города желающие смогут уехать домой на дополнительных автобусах, троллейбусах и трамваях.







В 22:50 транспорт будет ждать пассажиров на остановках:







— «Станция метро "Речной вокзал"» (автобусы № 8 до Цветного проезда, № 21 до остановки «УМ-3» и № 54 до Твардовского);







— «Автовокзал» (автобусы № 8 до Цветного проезда, № 13 до Ключ-Камышенского плато, № 21 до остановки «УМ-3», № 32 до Ключ-Камышенского плато и № 36 до улицы Белоусова);







— «Дом Ленина» (автобусы № 18 до Ключ-Камышенского плато, № 97 до Татьяны Снежиной; троллейбусы № 5 до Ленинградской, № 7 до Станиславского жилмассива, № 8 до Затулинского жилмассива и № 10 до Сада Дзержинского);







— «Площадь Калинина» (автобусы № 14 до посёлка Северный, № 15 до микрорайона «Стрижи», № 27 до отделения связи № 13 , № 30 до Татьяны Снежиной и № 34 до Тюленина);







— «Вокзал-Главный» (автобус № 3 до посёлка Северный и троллейбус № 23 до Сада Дзержинского);







— «Площадь Маркса» (автобусы № 16 до Затона, № 29 до Юго-Западного жилмассива, № 43 до остановки «Белые росы», № 57 до «Чистой Слободы», № 60 до Затулинского жилмассива, троллейбусы № 7 до Станиславского жилмассива, № 8 до Затулинского жилмассива и № 29 до Северо-Чемского жилмассива);







— «Станция метро "Студенческая"» (автобус № 45 до Чемского бора);







— «ТЭЦ-2» (трамваи № 9 до остановки «Молкомбинат», № 15 Юго-Западный жилмассив — Бугринская роща, № 18 Юго-Западный жилмассив — Петухова);







— «Оперный театр» (трамвай № 13 до Гусинобродского шоссе);







— «Улица Писарева» (трамвай № 13 до Гусинобродского шоссе);







— «Улица Восход» (троллейбус № 7 до Станиславского жилмассива и до остановки «Автопарк»);







— «Улица Зыряновская» (трамвай № 13 Гусинобродское шоссе — Писарева);







— на пересечении Фрунзе и Красного проспекта (троллейбусы № 5 в направлении остановки «Городской аэропорт», № 13 в направлении Учительской, № 23 в направлении Сада Дзержинского и № 36 в направлении остановки «Улица Лазурная»).





Электрички в День города также будут ходить допоздна: после салюта пассажиры смогут доехать на пригородных поездах в Новосибирский район, Бердск и Обь.





Самый длительный и красивый салют запустят в парке «Городское начало», где с 22:45 до 23:30 пройдёт пятнадцатый фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города». Посмотреть на красочные вспышки можно будет также на площади Ленина (с 22:45 до 22:55) и на Монументе Славы (с 22:50 до 23:00). Полную программу празднования можно увидеть в материале НГС.АФИША.