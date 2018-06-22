Метрополитен продлил на час работу в День города
Новосибирские власти объявили о том, что в ночь с 24 на 25 июня метрополитен продлит свою работу на час.
После Дня города станции метро закончат работать в 1:00, в то время как обычное время их закрытия — полночь.
«Переход между станциями "Красный проспект" и "Сибирская" также будет работать до 1:00. Последние поезда отправятся с конечных станций в 1:02», — предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ранее новосибирцам в День города пообещали бесплатный проезд в метро. Чтобы пройти через турникет без жетона, нужно скачать специальное приложение.
В мэрии также сообщили, что вечером в воскресенье, 24 июня, после празднования Дня города желающие смогут уехать домой на дополнительных автобусах, троллейбусах и трамваях.
В 22:50 транспорт будет ждать пассажиров на остановках:
— «Станция метро "Речной вокзал"» (автобусы
— «Автовокзал» (автобусы
— «Дом Ленина» (автобусы
— «Площадь Калинина» (автобусы
— «Вокзал-Главный» (автобус
— «Площадь Маркса» (автобусы
— «Станция метро "Студенческая"» (автобус
— «ТЭЦ-2» (трамваи
— «Оперный театр» (трамвай
— «Улица Писарева» (трамвай
— «Улица Восход» (троллейбус
— «Улица Зыряновская» (трамвай
— на пересечении Фрунзе и Красного проспекта (троллейбусы
Электрички в День города также будут ходить допоздна: после салюта пассажиры смогут доехать на пригородных поездах в Новосибирский район, Бердск и Обь.
Самый длительный и красивый салют запустят в парке «Городское начало», где с 22:45 до 23:30 пройдёт пятнадцатый фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города». Посмотреть на красочные вспышки можно будет также на площади Ленина (с 22:45 до 22:55) и на Монументе Славы (с 22:50 до 23:00). Полную программу празднования можно увидеть в материале НГС.АФИША.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой